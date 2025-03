Críticas de la senadora López al fin de la moratoria previsional

El gobierno de Milei no prorrogó la moratoria previsional. Sólo 1 de cada 10 mujeres tiene 30 años de aportes. Podrán acceder a los 65 años a una Pensión Universal del Adulto Mayor. El haber será 20% menor que la jubilación mínima. No podrán trabajar más ni recibir la pensión del cónyuge en el caso que haya fallecido.

USHUAIA- La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, alertó que la decisión del Gobierno nacional de ponerle fin el domingo pasado a la moratoria previsional significará que «9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse a los 60 años». «Es otra medida brutal del gobierno de Milei que le quita a miles de argentinas el derecho a jubilarse. Las mujeres amas de casa, las empleadas domésticas, las que trabajan en la informalidad o no les hicieron los aportes, ahora no podrán jubilarse», afirmó la representante fueguina.

La moratoria previsional garantizaba el acceso a la jubilación y a una cobertura de salud para los que no cuentan con los 30 años de aportes, la enorme mayoría mujeres. A partir de ahora solo podrán aspirar a acceder a los 65 años a una Pensión Universal del Adulto Mayor que «tiene un haber 20% menor que la jubilación mínima», advirtió López. «La mujeres necesitan una cobertura de salud en el PAMI y un ingreso digno. La moratoria previsional es necesaria en un país en crisis, solo 1 de cada 10 mujeres tiene 30 años de aportes», agregó.

«Esta decisión política de Milei agrava la situación trágica que están viviendo nuestras mujeres y nuestros adultos mayores. La moratoria permitía poder acceder a una jubilación mínima e ir pagando los aportes después de los 60 años ya que se descontaban de los haberes. Ahora deberán jubilarse a los 65 años con un ingreso miserable, y con el condicionamiento de no poder trabajar y tampoco poder recibir la pensión del cónyuge en el caso que haya fallecido», señaló.

La senadora fueguina remarcó que en el Congreso los bloques de Unión por la Patria «pedimos tratar en sesión especial la extensión de la moratoria previsional pero La Libertad Avanza, el PRO y la UCR se ausentan y no dan quórum. Son todos cómplices de un gobierno cruel que usa a las mujeres y los jubilados como variable de ajuste. La prórroga es urgente, casi medio millón de argentinos y argentinas no pueden esperar más».

«La mayoría de las mujeres trabajan en tareas domésticas o al cuidado de hijos, adultos mayores, o familiares con alguna discapacidad sin ningún tipo de pago. Ni hablar de la brecha salarial con los hombres. Las mujeres somos las que ponemos el cuerpo, las que remamos día a día para sobrevivir», exclamó.

Finalmente, la representante fueguina dijo que «el balance de la gestión Milei con las mujeres es muy negativo: hoy tienen menos derechos, más desocupación, trabajan más y ganan menos, y están desprotegidas ante casos de violencia de género».

«Es urgente una prórroga porque miles de mujeres están en una situación de desamparo. El Gobierno tiene que recapacitar, prorrogar la moratoria previsional y después podemos todos debatir un cambio en el sistema de seguridad social», concluyó López.