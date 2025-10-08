Cristina Banegas contra el cierre de Cine Ar

Durante esta semana, el Gobierno anunció el cierre del canal y una eventual privatización de su plataforma de streaming.

BUENOS AIRES (NA).- La reconocida actriz Cristina Banegas sostuvo que el contenido que presenta la plataforma Cine Ar “es parte de nuestra historia”, tras el anuncio del Gobierno que considera cerrar el canal y, eventualmente, privatizar su plataforma de streaming, a poco más de un año del desfinanciamiento del INCAA.

Una nueva movilización cultural se hizo presente el pasado martes cuando sectores de la industria se manifestaron frente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, donde se dispusieron las asociaciones que integran al Espacio Audiovisual Nacional (EAN).

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Banegas sostuvo: “Es importante que la plataforma de CineAR TV y CineAR Play siga en pie porque nuestro patrimonio cultural está dentro de esas estructuras lo que implica al patrimonio artístico de nuestro cine, el séptimo arte argentino, está contenido en esos dos espacios”.

Así, la intérprete consideró la relevancia del contenido artístico expuesto en la plataforma, casi como un archivo histórico cultural: “Es fundamental para nosotros tener la capacidad de frecuentar la historia del contenido audiovisual que fue parte de la pantalla grande, los documentales, los cortos y la ficción”.

“Aquello coincide en todo lo que forma parte de nuestra historia, de nuestro séptimo arte y de la cultura nacional”, concluyó Banegas.