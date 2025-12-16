Crimen de Alexis Baciocchi: la querella adelantó que pedirá prisión perpetua para la acusada

A casi tres años del homicidio ocurrido en el barrio Malvinas Argentinas, la abogada de la familia cuestionó la falta de detención de Florencia Mancilla, quien confesó ser la autora del hecho. La Dra. Arenas confirmó que el juicio oral se realizaría en marzo de 2026. (Foto archivo: Alexis Baciocchi)

RÍO GRANDE.– El próximo 18 de este mes se cumplirán tres años del homicidio de Alexis Baciocchi, ocurrido en su vivienda del barrio Malvinas Argentinas. Pese a haber reconocido el hecho en un video, Florencia Mancilla, pareja de la víctima y autora del crimen, permanece en libertad.

En ese marco, la abogada Sandra Arenas, representante legal de la familia Baciocchi, indicó que, si bien aún no han sido notificadas formalmente, el juicio oral estaría previsto para el 16 de marzo de 2026. “Se cumplen tres años de este aberrante hecho y ella sigue caminando en libertad”, expresó.

Arenas remarcó que Mancilla nunca estuvo detenida, ya que tras el crimen permaneció solo algunos días internada en el área de salud mental. “Si hubiera estado detenida, el juicio debería haberse realizado en menos de un año”, sostuvo.

La letrada también cuestionó la actuación inicial de la jueza Cecilia Cataldo, al recordar que en las primeras etapas de la investigación el hecho fue calificado como homicidio simple. Asimismo, criticó que la imputada continúe en libertad pese a haber sido denunciada en al menos seis oportunidades por violar la prohibición de acercamiento vigente respecto de la familia Baciocchi.

“Hay filmaciones de cámaras que la muestran pasando frente a la casa de la madre de Alexis. Es una burla, más que otra cosa”, afirmó Arenas, y adelantó que la querella y la familia solicitarán la pena de prisión perpetua para la acusada.

Por último, se informó que mañana a las 10:00 horas, la familia de Alexis Baciocchi, junto a sus abogadas Sandra Arenas y Érica Soto, se concentrarán frente a los tribunales de esta ciudad (ubicado en el ex campamento YPF) para renovar el pedido de justicia.