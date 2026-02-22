Creador de Andor desmiente rumores sobre por qué se canceló la serie

Tony Gilroy, el creador de Andor, se refirió a los verdaderos motivos de la cancelación y habló de supuesta resistencia en Lucasfilm.

Andor no fue exactamente el Star Wars «clásico» (para empezar, no hubo sables de luz), pero es aclamado por la crítica y ampliamente considerado el mejor proyecto ambientado en esta galaxia muy, muy lejana desde que Disney adquirió Lucasfilm en 2012.

Se ha informado anteriormente que a Dave Filoni «no le gustaba» la precuela de Rogue One: A Star Wars Story. Filoni, quien comenzó trabajando en The Clone Wars con George Lucas, fue una fuerza creativa impulsora detrás de The Mandalorian junto a Jon Favreau y es el showrunner de la serie de televisión Ahsoka de Disney+.

Y, por cierto, acaba de ser nombrado el nuevo Presidente de Lucasfilm tras la jubilación de Kathleen Kennedy.

Filoni ha elogiado públicamente a Andor, pero si es su idea de Star Wars —la serie se esforzó por evitar personajes como el Emperador Palpatine y Darth Vader— es otra cuestión totalmente distinta. En una entrevista con The Hollywood Reporter (a través de SFFGazette.com), el cerebro de Andor, Tony Gilroy, compartió su opinión sobre los rumores de Filoni.

«Solo nos hemos visto un par de veces, y solo hemos tenido media docena de conversaciones en los últimos diez años», dijo, negando cualquier choque creativo. «En serio. Vi a Jon Favreau en una sesión de grabación una vez. Siempre nos hemos llevado bien con esos chicos, y nunca hemos tenido más que elogios por todo lo que han hecho».

«Solo tenemos nuestra serie gracias a ellos, y siempre hemos dicho que eso era cierto. No hay Andor sin The Mandalorian. No existiría. Así que nunca ha sido otra cosa que cordial y agradable, nunca, nunca, nunca, nunca», continuó Gilroy. «No sé nada que tú no sepas. Realmente no lo sé».

El resto de la entrevista está muy cargada políticamente, ya que el cineasta habla en detalle sobre los paralelismos percibidos entre Andor y lo que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos. Al abordar eso, Gilroy habló más sobre la petición de Disney de que no usara las palabras «fascismo» o «genocidio» mientras promocionaba la serie.

«Diego [Luna] y yo tuvimos algo de prensa anticipada y anduvimos con pies de plomo. Pensamos: ‘Oh, Dios mío, esto es realmente eléctrico’. Así que dimos un paso atrás… No queríamos que nadie perjurara o violara su conciencia».

«Así que ideamos un modelo histórico legítimo… ‘Estudiamos historia para hacer la serie y la basamos en modelos históricos. No tenemos una bola de cristal’. Así que ese fue un lugar muy, muy seguro y legítimo para vender la serie sin tener que decir lo que ahora me siento libre de decir».

«Así que sacas tu libro de ‘Fascismo para Dummies‘ para las 15 cosas que haces, e intentamos incluir tantas como pudimos de la manera más ingeniosa posible. ¿Cómo íbamos a saber que este ‘coche de payasos’ en Washington iba a usar básicamente el mismo libro que usamos nosotros?».

Los planes originales pedían que Andor fuera de originalmente cinco temporadas de 12 episodios. Se ha informado anteriormente que a Diego Luna no le gustaba la idea de estar comprometido con una serie de 60 episodios, por lo que la Temporada 1 tuvo lugar durante un año y los cuatro años siguientes se condensaron en la Temporada 2.

Si la serie hubiera continuado, las comparaciones con eventos de la vida real probablemente habrían seguido, y Disney, como muchos estudios, trata principalmente de mantenerse al margen de la política.

La temporada 1 y la temporada 2 de Andor ya están disponibles en Disney+.

El ascenso de Dave Filoni y el futuro de la diversidad tonal, ¿cabía Andor?

El nombramiento de Dave Filoni como Presidente de Lucasfilm tras la salida de Kathleen Kennedy marca un hito para los fans que lo ven como el heredero espiritual de George Lucas. Aunque Gilroy desmiente fricciones, es evidente que el estilo de Filoni tiende hacia la mitología, la Fuerza y los legados clásicos, mientras que Gilroy prefiere el thriller político descarnado.

El desafío de Filoni ahora será mantener el espacio para proyectos como Andor, que expanden la audiencia de Star Wars hacia un público más maduro, demostrando que la galaxia es lo suficientemente grande para convivir entre la fantasía épica y el realismo histórico.

La política tras la rebelión de Andor: El «Libro del Fascismo»

Tony Gilroy ha sido inusualmente franco sobre las restricciones de Disney respecto al lenguaje utilizado para promocionar Andor. Al revelar que se les prohibió usar términos como «fascismo» o «genocidio», Gilroy resalta la tensión entre la visión artística provocadora y la cautela corporativa de un gigante del entretenimiento. Sin embargo, al basar la serie en «modelos históricos», logró que el mensaje calara de forma más profunda y universal.

El hecho de que la temporada 2 de Andor condense cuatro años de narrativa sugiere que el final de la serie será vertiginoso, llevando la metáfora de la resistencia hasta sus últimas consecuencias y conectando directamente con el sacrificio de Rogue One.