Coto y Monte de Oca juraron en el Senado de la Nación

Agustín Coto anticipó que desde el bloque de La Libertad Avanza en el Senado, “vamos a trabajar para que el Presidente Javier Milei tenga las herramientas necesarias para seguir consolidando este camino que comenzó en 2023 y los argentinos ratificamos el 26 el Octubre”.

Por su parte, Belén Monte de Oca destacó esta instancia de incorporación al Senado donde “desde el bloque de La Libertad Avanza vamos a respaldar y acompañar las reformas que completarán la transformación definitiva de la Argentina”, con el objetivo de “consolidar este proyecto encabezado por el Presidente Javier Milei”.

Los Senadores electos agradecieron el apoyo de los fueguinos en las elecciones del pasado 26 de Octubre, donde La Libertad Avanza se posicionó como la principal fuerza política a nivel provincial y nacional. “Por primera vez, Tierra del Fuego va a tener el peso que se merece en las decisiones nacionales. Es un honor asumir esta inmensa responsabilidad», aseguraron Agustín Coto y Belén Monte de Oca.