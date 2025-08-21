Cortes programados de electricidad en Tolhuin

Sociedad

jueves 21 de agosto de 2025
La DPE informa a la población de Tolhuin que debido a la falla del grupo generador Cummins N°2 se deberán realizar interrupciones del servicio eléctrico en forma programada según el siguiente cronograma:

•Jueves 21/08/25 – 01:00 a 07:00h

•Zona Av. Gendarmería Nacional (RP1): desde Emilio Blanco hasta cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Ñires, Islas del Sur)

•9 de Octubre y Altos de la montaña.

•Jueves 21/08/25 – 07:00 a 13:00h

•Barrio Provincias Unidas – Barrio Campo de Jineteada

•Procrear – Zona cercana a camino cerro Michi

•IPV1

•RP23

•Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta aserradero Lenga Patagonia)

•Jueves 21/08/25 – 13:00 a 19:00h

•Zona Av. Gendarmería Nacional (RP1): desde Emilio Blanco a cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Ñires, Islas del Sur).

•Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna del Indio)

•Altos de la montaña.

•Jueves 21/08/25 – 19:00 a 00:00h y Viernes 22/08/25 de 00:00 a 1:00h

•Zona Centro

•RP23

•Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el

aserradero Lenga Patagonia)

•9 de Octubre

Sepan disculpar las molestias

