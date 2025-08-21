Cortes programados de electricidad en Tolhuin

La DPE informa a la población de Tolhuin que debido a la falla del grupo generador Cummins N°2 se deberán realizar interrupciones del servicio eléctrico en forma programada según el siguiente cronograma:
•Jueves 21/08/25 – 01:00 a 07:00h
•Zona Av. Gendarmería Nacional (RP1): desde Emilio Blanco hasta cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Ñires, Islas del Sur)
•9 de Octubre y Altos de la montaña.
•Jueves 21/08/25 – 07:00 a 13:00h
•Barrio Provincias Unidas – Barrio Campo de Jineteada
•Procrear – Zona cercana a camino cerro Michi
•IPV1
•RP23
•Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta aserradero Lenga Patagonia)
•Jueves 21/08/25 – 13:00 a 19:00h
•Zona Av. Gendarmería Nacional (RP1): desde Emilio Blanco a cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Ñires, Islas del Sur).
•Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna del Indio)
•Altos de la montaña.
•Jueves 21/08/25 – 19:00 a 00:00h y Viernes 22/08/25 de 00:00 a 1:00h
•Zona Centro
•RP23
•Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el
aserradero Lenga Patagonia)
•9 de Octubre
Sepan disculpar las molestias