Corte y desvío de tránsito en calle 12 de Octubre

La Municipalidad de Ushuaia informa a vecinos y vecinas que en el marco del Programa de Recuperación Vial que lleva adelante la Secretaría de Planificación e Inversión Pública en distintos sectores de la ciudad, durante el lunes 8 de diciembre se realizará un esquema de cortes de calle previos a la repavimentación de 12 de Octubre la cual tendrá lugar el día martes 9.

Motivo por el cual, en la jornada del lunes a partir de las 18 horas se implementarán cortes programados de tránsito en los siguientes tramos:12 de Octubre, entre Primer Argentino y Marcos Zar y la calle de Arturo Coronado, entre Marcos Zar y 12 de Octubre.

Cabe mencionar que debido a estas intervenciones, las líneas A y D del servicio de transporte público modificarán momentáneamente su recorrido, desviando su circulación por el barrio Borsari (ex Colombo).

Asimismo, se solicita a la comunidad circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito para contribuir con la seguridad vial y de los peatones.