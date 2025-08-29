Corte programado de energía en Tolhuin

La DPE informa que este sábado 30 de agosto desde las 00:00hs hasta las 6:00hs se realizará la colocación de refuerzo estructural del caño de escape del nuevo grupo Generador Cummins N°3 para garantizar su normal funcionamiento.

Para la ejecución de esta tarea se requerirá realizar una interrupción del servicio eléctrico en ese horario en los siguientes sectores:

● Barrio Provincias Unidas – Barrio Campo de Jineteada – Barrio Procrear – Zona cercana a camino Cerro Michi – IPV II e IPV III.

● 9 de Octubre y Altos de la Montaña.

Sepan disculpar las molestias.