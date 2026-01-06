Corte programado de energía en Tolhuin

La Dirección Provincial de Energía informa a la población que debido a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, se ha programado un corte del servicio eléctrico para el día miércoles 7 de enero en el horario de 5:00hs a 7:00hs aproximadamente, en los siguientes sectores:

➤ Calle Rafaela Ishton entre Gobernador Ernesto Campos y Esteban Lucas Briges

➤ Calle Santiago Rupatini entre Rafaela Ishton y Pedro Oliva

➤ Calle Lola Kiepja entre Rafaela Ishton y Ángela Loij

➤ Calle Ángela Loij entre Gendarmería Nacional y Hermano Santiago Dalmasso

➤ Calle Pedro Oliva entre Gendarmería Nacional y Emilio Fernández

➤ Calle Emilio Fernández entre Gobernador Ernesto Campos y Emilio Manuel Blanco

➤ Calle Capitán Pedro Giachinno

➤ Calle Buque San Antonio

➤ Calle Gendarmería Nacional entre Pedro Oliva y Buque San Antonio

➤ Calle Gobernador Ernesto Campos entre Rafaela Ishton y Hermano Santiago Dalmasso

➤ Calle Hermano Santiago Dalmasso entre Ángela Loij y Gobernador Ernesto Campos

Sepan disculpar las molestias ocasionadas.