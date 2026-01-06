Corte programado de energía en Tolhuin

La Dirección Provincial de Energía informa a la población que debido a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, se ha programado un corte del servicio eléctrico para el día miércoles 7 de enero en el horario de 5:00hs a 7:00hs aproximadamente, en los siguientes sectores:
➤ Calle Rafaela Ishton entre Gobernador Ernesto Campos y Esteban Lucas Briges
➤ Calle Santiago Rupatini entre Rafaela Ishton y Pedro Oliva
➤ Calle Lola Kiepja entre Rafaela Ishton y Ángela Loij
➤ Calle Ángela Loij entre Gendarmería Nacional y Hermano Santiago Dalmasso
➤ Calle Pedro Oliva entre Gendarmería Nacional y Emilio Fernández
➤ Calle Emilio Fernández entre Gobernador Ernesto Campos y Emilio Manuel Blanco
➤ Calle Capitán Pedro Giachinno
➤ Calle Buque San Antonio
➤ Calle Gendarmería Nacional entre Pedro Oliva y Buque San Antonio
➤ Calle Gobernador Ernesto Campos entre Rafaela Ishton y Hermano Santiago Dalmasso
➤ Calle Hermano Santiago Dalmasso entre Ángela Loij y Gobernador Ernesto Campos
Sepan disculpar las molestias ocasionadas.