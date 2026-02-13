Corte de energía programado en Tolhuin

La Dirección Provincial de Energía informa a la población de Tolhuin que con el fin de realizar tareas de conexión, prueba y puesta en funcionamiento de equipamiento de emergencia en la usina, se ha programado una interrupción general del servicio eléctrico el día viernes 13 de febrero desde las 05:00hs hasta las 08:00hs aproximadamente.

TOLHUIN.- Este corte se realiza con el objetivo de garantizar la seguridad del personal técnico, prevenir riesgos eléctricos y asegurar la estabilidad del sistema de distribución en toda la ciudad.

Viernes 13 de febrero desde las 05:00hs hasta las 08:00hs

La Dirección Provincial de Energía agradece la comprensión de los vecinos y vecinas y solicita disculpas por las molestias ocasionadas, asegurando que estas tareas contribuyen a fortalecer la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico en la ciudad.