Corte de energía eléctrica en Tolhuin este martes

La Dirección Provincial de Energía informa a la población de Tolhuin que debido a tareas de mantenimiento programadas en la usina se realizará un corte de energía eléctrica el martes 28 de octubre desde las 3:00 hasta las 8 horas.
El corte afectará los siguientes sectores:
●Zona cercana a RN3, desde calle Kovacic hacia el Sur, hasta el Camping de Laguna del Indio:
Barrio Kareken
Parque Industrial (sector aserraderos)
Loteos del Río Turbio
Barrio Ecopueblo II
●Barrio Provincias Unidas:
Barrios IPV II y III
Zona Casa del Deporte
Zona C.I.C.
●Zona cercana a calle Justo José de Urquiza:
Barrio Procrear
Sector Campo de Jineteada
Sepan disculpar las molestias ocasionadas.