Sociedad

Corte de energía eléctrica en Tolhuin este martes

lunes 27 de octubre de 2025
Diario El Sureño
La Dirección Provincial de Energía informa a la población de Tolhuin que debido a tareas de mantenimiento programadas en la usina se realizará un corte de energía eléctrica el martes 28 de octubre desde las 3:00 hasta las 8 horas.

El corte afectará los siguientes sectores:

●Zona cercana a RN3, desde calle Kovacic hacia el Sur, hasta el Camping de Laguna del Indio:

Barrio Kareken

Parque Industrial (sector aserraderos)

Loteos del Río Turbio

Barrio Ecopueblo II

●Barrio Provincias Unidas:

Barrios IPV II y III

Zona Casa del Deporte

Zona C.I.C.

●Zona cercana a calle Justo José de Urquiza:

Barrio Procrear

Sector Campo de Jineteada

Sepan disculpar las molestias ocasionadas.

