Correo Argentino presenta los “Sellos de Porte Único”

Una propuesta que une tradición postal, diseño regional y tecnología para turistas que visitan la Patagonia.

Correo Argentino presenta una nueva propuesta para los visitantes del sur del país: los Sellos de Porte Único, una iniciativa que pone en valor la tradición filatélica con una mirada moderna, pensada especialmente para el público viajero.

Se trata de sellos postales oficiales de valor filatélico real, diseñados para turistas que desean enviar postales desde la Patagonia a cualquier lugar del mundo.

Cada sello combina un diseño representativo de la región con un código QR que informa la tarifa vigente, permitiendo una experiencia simple, práctica y sin vencimiento.

Esta propuesta busca fortalecer la identidad regional y brindar a los viajeros una forma única de conectar con sus afectos a la distancia.

Los Sellos de Porte Único ya están disponibles en las sucursales de todo el país. Con esta iniciativa, Correo Argentino reafirma su compromiso con la innovación, el turismo y la cultura.