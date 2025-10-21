Coronel, campeón con Ballester

Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester (GBA) obtuvo –por undécima vez- el título en el Torneo Nacional de Clubes Adultos “A” de Handball, cuya 37° edición en la rama masculina se disputó entre el lunes 13 y el sábado 18, en Alta Gracia y la ciudad de Córdoba.
RIO GRANDE.- Con el fueguino Patricio Coronel en el plantel, los campeones superaron en la final a Dorrego (también de la FeMeBal) por 30-29, en suplementario, con una salvada de Díaz Vélez, a 3” del cierre, evitando la serie de penales.
CAMPAÑA DE SAG VILLA BALLESTER
Día Ronda Rival Res. Coronel
Lunes 13/10 Zona D (F2) Sol de Mayo (Viedma) 31-23 (PT: s/d) 3G/1Ex
Miércoles 15/10 Zona D (F3) Alianza Handball (Va.María/Cba.) 28-21 (PT: 15-12) 4 goles
Jueves 16/10 Cuartos Municipalidad Maipú (Mza) 29-23 (PT: 13-8) 4 goles
Viernes 17/10 Semifinal Ferrocarril Oeste (CABA) 31-25 (PT: 16-9) 1 exc.
Sábado 18/10 Final Dorrego Handball (Morón/GBA) *30-29 (ST: 27-27) 1 gol
Nota: * PT: 13-13; PTS: 28-28.
POSICIONES FINALES
P/Equipo Pts. J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.
1.SAG Villa Ballester 15 5 5 0 0 149 29,8 121 24,2 +28
2.Dorrego Handball (Morón/GBA) 13 5 4 0 1 151 30,2 116 23,2 +35
3.River Plate (CABA) 11 5 3 0 2 141 28,2 122 24,4 +19
4.Ferrocarril Oeste (CABA) 9 5 2 0 3 132 26,4 136 27,2 -4
5.Universitario (Córdoba) 13 5 4 0 1 147 29,4 127 25,4 +20
6.Municip.Alta Gracia (Cba.) 11 5 3 0 2 128 25,6 140 28,0 -12
7.Municip.Maipú (Mendoza) 9 5 2 0 3 138 27,6 146 29,2 -8
8.Alianza Handball (Va.María) 6 5 0 1 4 118 23,6 146 29,2 -28
9.Nueva Generación (C.Rivadavia) 10 5 2 1 2 116 23,2 131 26,2 -15
10.Sol de Mayo (Viedma/R.Negro) 10 5 2 1 2 134 26,8 135 27,0 -1
11.Univ.Nac.Cuyo (Mendoza) 8 5 1 1 3 141 28,2 149 29,8 -8
12.Somisa (San Nicolás/PBA) 5 5 0 0 5 133 26,6 158 31,6 -25