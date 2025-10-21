Coronel, campeón con Ballester

El padre Cayetano Bruno -historiador de la Iglesia Católica- inició en 1981 sus publicaciones sobre Los salesianos y las hijas de María Auxiliadora en la Argentina, de las cuales conocemos cinco volúmenes. El primero de ellos comprende el período que va entre 1875 y 1894, detallándose la llegada de los primeros misioneros a nuestro país, ...