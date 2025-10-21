Deportes

Coronel, campeón con Ballester

martes 21 de octubre de 2025
Diario El Sureño
Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester (GBA) obtuvo –por undécima vez- el título en el Torneo Nacional de Clubes Adultos “A” de Handball, cuya 37° edición en la rama masculina se disputó entre el lunes 13 y el sábado 18, en Alta Gracia y la ciudad de Córdoba.

RIO GRANDE.- Con el fueguino Patricio Coronel en el plantel, los campeones superaron en la final a Dorrego (también de la FeMeBal) por 30-29, en suplementario, con una salvada de Díaz Vélez, a 3” del cierre, evitando la serie de penales.

CAMPAÑA DE SAG VILLA BALLESTER

Día      Ronda Rival   Res.    Coronel

Lunes 13/10    Zona D (F2)    Sol de Mayo (Viedma)          31-23 (PT: s/d)           3G/1Ex

Miércoles 15/10         Zona D (F3)    Alianza Handball (Va.María/Cba.)   28-21 (PT: 15-12)            4 goles           

Jueves 16/10   Cuartos           Municipalidad Maipú (Mza) 29-23 (PT: 13-8)        4 goles

Viernes 17/10 Semifinal        Ferrocarril Oeste (CABA)     31-25 (PT: 16-9)        1 exc.

Sábado 18/10  Final   Dorrego Handball (Morón/GBA)      *30-29 (ST: 27-27)    1 gol

Nota: * PT: 13-13; PTS: 28-28.

POSICIONES FINALES

P/Equipo        Pts.     J          G         E         P         Gf       Prom.  Gc       Prom.  Df.

1.SAG Villa Ballester           15        5          5          0          0          149      29,8     121      24,2            +28

2.Dorrego Handball (Morón/GBA)   13        5          4          0          1          151      30,2     116            23,2     +35                

3.River Plate (CABA)           11        5          3          0          2          141      28,2     122      24,4            +19

4.Ferrocarril Oeste (CABA)  9          5          2          0          3          132      26,4     136      27,2            -4

5.Universitario (Córdoba)     13        5          4          0          1          147      29,4     127      25,4            +20

6.Municip.Alta Gracia (Cba.)           11        5          3          0          2          128      25,6     140            28,0     -12

7.Municip.Maipú (Mendoza)            9          5          2          0          3          138      27,6     146            29,2     -8

8.Alianza Handball (Va.María)        6          5          0          1          4          118      23,6     146            29,2     -28

9.Nueva Generación (C.Rivadavia)  10        5          2          1          2          116      23,2     131            26,2     -15

10.Sol de Mayo (Viedma/R.Negro)  10        5          2          1          2          134      26,8     135            27,0     -1

11.Univ.Nac.Cuyo (Mendoza)          8          5          1          1          3          141      28,2     149            29,8     -8

12.Somisa (San Nicolás/PBA)          5          5          0          0          5          133      26,6     158            31,6     -25     

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *