Corina Amílcar se sube a las tablas con “La mochilera”

La mochilera, una nueva obra escrita y protagonizada por Corina Amílcar y dirigida por Virginia Villarejo y David Gudiño se pondrá en escena hoy, 12 de diciembre, a las 20:00, en Tierra de Teatro, la primera sala de teatro independiente de la ciudad de Río Grande.



RIO GRANDE.- La obra sitúa a una mujer sola, acampando en un cabo del sur argentino mientras el país entero sigue la final del Mundial. En ese paisaje atravesado por el silencio, el viento y una carpa, la protagonista reconstruirá el vínculo con su hijo -un niño que habla en lenguas propias- y con una mochila cargada de ausencias.

La mochilera propone una mirada sensible y profunda sobre el amor en sus formas menos decorativas, la maternidad sin épica, la escritura como salvavidas y la posibilidad de atajar un penal incluso cuando todo parece perdido. Con humor, lirismo y crudeza, la obra invita a detenerse y a escuchar lo que no siempre se dice y a animarse a sembrar, incluso en los paisajes más áridos.

La dramaturgia y actuación están a cargo de Corina Amílcar. La escenografía y el vestuario fueron realizados por el reconocido escenógrafo jujeño del Complejo Teatral San Martín Walter Lamas, quien también participó de la realización junto a Maite Corona. El asesoramiento en mecanismos y manipulación de objetos corresponde a Gabriel Sánchez. La iluminación y el sonido están a cargo de Nahuel Ghio, la fotografía es del retratista Adhemar Miranda, la producción es de Tierra de Teatro y la dirección de Virginia Villarejo y David Gudiño. La autora y actriz Corina Amílcar estrena una nueva obra colmada de aristas para la reflexión.

Con una potente propuesta poética y una historia íntima atravesada por la esperanza, La mochilera se presenta como una de las apuestas teatrales destacadas de este diciembre.

Funciones también el sábado 13 a las 20:00 y el domingo 14 a las 18:00 en Schweitzer 1335, de Río Grande. Las entradas anticipadas pueden reservarse a los teléfonos 2964 416701 y/o 2964 57-8556.