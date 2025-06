Copa Apertura: los mayores definen en la Casa del Deporte

Por segundo sábado consecutivo mañana la Casa del Deporte de esta ciudad será sede de la definición de la Copa Apertura de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF).

RIO GRANDE.- Una semana atrás los campeones fueron los locales Academia TdF Vóley (Sub 18 masculino) y Estrella Vóley (Sub 13 femenino), y las ushuaienses de la Asociación del Empleado Público (AEP), en Sub 16 femenino.

Ahora será el turno de la Primera División, en ambas ramas, utilizándose simultáneamente dos rectángulos. A las 12:00, en el primer turno de semifinales, se medirán AEP «C» (Ushuaia) (2°) vs. Amistad (Ushuaia) (3°), en femenino; e Imago «B» (Ushuaia) (1° Sur) vs. Universitario (R.Grande) (2° Norte), en masculino.

Desde las 13:30, en tanto, rivalizarán las mujeres de Universitario (R.Grande) (1°) vs. AEP (Ushuaia) (4°); y los varones de Academia TdF (R.Grande) (1° Norte) vs. Mutual Policía (Ushuaia) (2° Sur).

A partir de las 15:00 están previstos los juegos por el tercer puesto, mientras que a las 16:30 comenzarán las finales. Todos los encuentros son al mejor de tres sets. ACADEMIA TDF VOLEY. Campeones en Sub 18 masculino.

Antecedentes

En femenino se armaron dos zonas y una sola en femenino. En cuanto a los duelos previos en la etapa clasificatoria, Universitario (1°) venció por partida doble a AEP (4°), su rival en semifinales: ambas veces jugaron en el Polideportivo Cochocho Vargas, y las riograndenses se impusieron por 2-0 (25-21/25-13), el 19 de abril; y en tie break (22-25/25-14/15-12), el 10 de mayo.

También AEP “C” (2°) doblegó en ambas ocasiones a Amistad (3°); por 2-0 (25-23/25-19), el 2 de abril, en la Casa del Deporte; y por 2-1 (25-17/26-28/15-6), el 18 de ese mismo mes, en el Cochocho Vargas.

Dos jornadas

Mañana y el domingo proseguirá el Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG). El sábado, desde temprano habrá actividad en el gimnasio Juan Manuel de Rosas, con encuentro para las divisiones formativas. En esa misma jornada, en la UOM (B° Mutual), tendrá lugar la primera final en Sub 16 masculino. Y al día siguiente se completará la programación de la fecha 26°.

COPA APERTURA FVF * RONDA FINAL (MAYORES)

Hora C Rama Ronda Partido

12:00 1 Femenina Semifinal 1 AEP «C» (Ushuaia) (2°)-Amistad (Ushuaia) (3°)

12:00 2 Masculina Semifinal 1 Imago «B» (Ushuaia) (1° Sur)-Universitario (R.Grande) (2° Norte)

13:30 1 Femenina Semifinal 2 Universitario (R.Grande) (1°)-AEP (Ushuaia) (4°)

13:30 2 Masculina Semifinal 2 Academia TdF (R.Grande) (1° Norte)-Mutual Policía (Ushuaia) (2° Sur)

15:00 1 Femenina 3° puesto Perdedores semifinales

15:00 2 Masculina 3° puesto Perdedores semifinales

16:30 1 Femenina Final Ganadores semifinales

16:30 2 Masculina Final Ganadores semifinales

Lugar y día de disputa: Casa del Deporte (Río Grande), sábado 28 de junio.

MAYORES MASCULINO * ZONA NORTE * POSICIONES

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Coef. Df.

1.Academia TdF 16 6 5 1 11 2 5,500 +9 312 192 1,641 +123

2.Universitario 11 6 4 2 8 5 1,600 +3 274 266 1,030 +8

3.Selección Sub 18 RG 7 6 3 3 7 9 0,778 -2 303 343 0,883 -40

4.Casa del Deporte 2 6 0 6 2 12 0,167 -10 232 323 0,718 -91

MAYORES MASCULINO * ZONA SUR * POSICIONES

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Coef. Df.

1.Imago “B” 28 10 10 0 20 2 10,000 +18 517 384 1,346 +133

2.Mutual Policía 21 10 7 3 15 7 2,143 +8 465 391 1,189 +74

3.Selección Sub 18 Ush. 13 10 5 5 11 13 0,846 -2 476 498 0,956 -22

4.Centro Galicia 10 10 3 7 7 14 0,500 -7 447 471 0,949 -24

5.AEP 10 18 3 7 7 14 0,500 -7 395 443 0,892 -48

6.Imago 8 10 2 8 7 17 0,412 -10 419 532 0,788 -113

MAYORES FEMENINO * ZONA PROVINCIAL * POSICIONES

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Coef. Df.

1.Universitario (RG) 24 10 9 1 18 5 3,600 +13 524 405 1,294 +119

2.AEP “C” 23 10 8 2 17 6 2,833 +11 518 428 1,210 +90

3.Amistad 20 10 6 4 15 9 1,667 +6 529 430 1,230 +99

4.AEP 13 10 4 6 10 13 0,769 -3 455 470 0,968 -15

5.Mutual Policía 9 10 3 7 8 16 0,500 -8 463 522 0,887 -59

6.AEP “B” 1 10 0 10 1 20 0,050 -19 278 512 0,543 -234

CAMPEONATO APERTURA * AVRG

Día Hora Gimnasio Categ. Partido

S28 10:00 J.M.Rosas X-12 C.Deporte-CDM

S28 11:15 J.M.Rosas X-12 Estrella V-Metalúrgico

S28 12:30 J.M.Rosas X-12 C.Deporte-Metalúrgico

S28 13:45 J.M.Rosas F-16-B Estrella V Ng.-Estrella V

S28 15:00 J.M.Rosas F-16-A Estrella V Bco.-Metalúrgico

S28 19:30 UOM M-16 Estrella Austral-C.Deporte

S28 20:45 UOM M-My-2° C.Deporte Vde.-Polo Team

D29 10:00 UOM F-My-2° Academia “B”-Profes RG

D29 11:15 UOM F-My-1° Polo Team-Universitario

D29 12:30 UOM F-My-2° Academia “B”-Sportivo

D29 13:45 UOM F-My-1° Academia-Metal.Bco.

D29 15:00 UOM M-My-2° WD 40-C.Deporte Ng.

D29 16:15 UOM M-My-1° Universit.-Academia “A”

D29 17:30 UOM M-My-1° Academia “B”-Estrella A.