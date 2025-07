Copa Apertura: Academia TdF le ganó la final a Uni

El debutante Academia TdF Vóley superó en la final de la Copa Apertura de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF) al también local Universitario, por 2-0, con parciales de 25-18 y 25-17, tras 41 minutos de juego.

RIO GRANDE.- La instancia final se desarrolló el pasado sábado 28 de junio, en la Casa del Deporte de esta ciudad, y el futuro campeón (1° de la Zona Norte) doblegó en la semifinal a Mutual Policial, de Ushuaia (2° de la Zona Sur), en sets corridos (25-15, en 18’; y 25-10, en 15’).

El otro duelo no se disputó, puesto que Imago “B”, de la capital provincial (1° de la Zona Sur) no se presentó ante Universitario (2° de la Zona Norte). De esta forma, Mutual Policial finalizó 3°, un puesto por delante de Imago “B”. UNIVERSITARIO. Pasó directamente a la final por la no presentación de Imago “B”.

La final

A diferencia del encuentro decisivo en la rama femenina (la nota fue publicada en la víspera), donde las juveniles de AEP “C” (Ushuaia) superaron en un parejo partido a Universitario, por 2-1, la final masculina careció de intensidad en mucho de su extensión.

Luego de un inicio nivelado, Uni estuvo en ganancia por 7-6, luego dio pelea con unos ataques del central Nahuel Fernández, y un bloqueo de Matías Rossi significó la igualdad en 12.

Hasta que Academia metió un parcial de 6-0, con goleo repartido, y se alejó definitivamente, con un mayor protagonismo de Darío Verón. La máxima distancia llegó a 9 puntos (23-14), el tricolor descontó, y un ace de Ignacio Pérez cerró el chico (25-18).

Academia se reiteró en errores al regreso (2-4), pasó al frente con una tapa de Pérez (5-4), y más adelante sumó por intermedio de Jeremías Sipaila y el ingresado Ezequiel Vázquez, quien clausuró la jornada con su servicio. MUTUAL POLICIAL. Se clasificó en el tercer puesto.

ACADEMIA TDF VOLEY 2 * 0 UNIVERSITARIO

N°/Jugador A S B T +/- N°/Jugador A S B T +/-

4.Sebastián Ybars 2 0 0 2 0 6.Leandro Noriega 1 0 0 1 -2

14.Jeremías Sipaila 5 0 0 5 +3 16.Matías Rossi 1 2 1 4 +1

11.Ignacio Pérez 6 1 1 8 +6 10.Santiago Argamonte 0 0 0 0 -2

2.Federico Ponce 1 0 0 1 +1 11.Nahuel Fernández 3 0 1 4 +2

1.Pedro Terra 4 0 0 4 0 12.Santiago Reynoso 2 0 0 2 +1

9.Darío Verón 3 0 0 3 0 8.Facundo Concha 1 1 0 2 -5

5.Ezequiel Vázquez 3 2 0 5 +2

12.Ezequiel Wenten 1 0 0 1 -4

15.Guillermo Molini 1 0 0 1 -1

E: Jeremías Sipaila 26 3 1 30 +3 E: Daniela Medina 8 3 2 13 -6

Líberos: 10.Santiago Calderón, 6.Sebastián Arrizaga (-2) (A); 14.José Aramayo (U). También jugaron: 8.Gael Terrado (-1), 13.Benjamín Barrios (-1) (A); 7.Martín Allende (-1), 9.Hernán Cepeda (U).

Parciales: 1° set: Aca 25-18 (5-3/10-7/15-12/20-14), en 19’. 2° set: Aca 25-17 (5-4/10-5/15-8/20-13), en 18’. Puntos: x errores del rival: Aca 20, Uni 22; totales: Aca 50, Uni 35. Ataques (zona 2/3/4/zaguero): Aca 26 (6/9/10/1), Uni 8 (0/4/4/0). Duración: 0h41m. Arbitros: Elián Romero (1°)/Maia Protti (2°). Gimnasio: Casa del Deporte (28/06). Motivo: Copa Apertura FVF (Mayores masculino final). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total) y +/- (balance positivos/negativos).