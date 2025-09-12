Convocatoria para médicos especialistas en Diabetología

El Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego lanzó una convocatoria nacional destinada a médicos especialistas en Diabetología, con el objetivo de reforzar la atención médica en la región.

Entre los requisitos excluyentes, se solicita contar con la especialidad en Diabetología.

La propuesta incluye beneficios para los profesionales seleccionados:

Designación en Planta Permanente

Dedicación Exclusiva

Adicional por vivienda

Reintegro de pasajes aéreos

Cobertura por Obra Social del Estado

Aportes jubilatorios a la Caja Provincial

Los interesados en postularse deben enviar la documentación correspondiente al correo incorporacionprofesionalestdf@gmail.com