Convocatoria nacional para médicos ginecólogos en Río Grande

La búsqueda está orientada a profesionales que cuenten con la especialidad como requisito excluyente. La propuesta contempla la designación en Planta Permanente, con dedicación exclusiva, y un esquema de beneficios que apunta a facilitar la radicación y permanencia de los profesionales en la provincia.

Entre las condiciones ofrecidas se incluyen adicional por vivienda, pago de pasajes aéreos bajo modalidad de reintegro, cobertura de la Obra Social del Estado, y aportes jubilatorios a la Caja Provincial, conformando un paquete integral de contratación dentro del sistema público fueguino.

Las personas interesadas en postularse deberán completar el formulario disponible en

https://salud.tierradelfuego.gob.ar/convocatorias-nacionales/

o bien enviar la documentación requerida al correo electrónico incorporacionprofesionalestdf@gmail.com.

La postulación debe incluir currículum vitae, título de grado y certificado de residencia o especialidad. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta convocatoria forma parte de una política sostenida para reforzar áreas críticas del sistema de salud y garantizar una atención de calidad en todo el territorio fueguino.