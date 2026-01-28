Convocatoria nacional para médicos especialistas en Tierra del Fuego

La búsqueda está orientada a profesionales con especialidad en:
Clínica médica
Medicina general y familiar
Pediatría
Ginecología
Lugar de desempeño: Provincia de Tierra del Fuego
Requisito excluyente:
Contar con especialidad acreditada.
Condiciones y beneficios
Los profesionales seleccionados accederán a:
Designación en Planta Permanente
Dedicación exclusiva
Adicional por vivienda
Pago de pasajes aéreos por reintegro
Obra Social del Estado
Aportes jubilatorios a la Caja Provincial
Cómo postularse
Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en:
https://salud.tierradelfuego.gob.ar/convocatorias…
O bien enviar la documentación requerida al correo:
incorporacionprofesionalestdf@gmail.com
Documentación a presentar:
Currículum Vitae
Título de grado
Certificado de residencia y/o especialidad