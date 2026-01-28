Actualidad

Convocatoria nacional para médicos especialistas en Tierra del Fuego

miércoles 28 de enero de 2026
La búsqueda está orientada a profesionales con especialidad en:

Clínica médica
Medicina general y familiar
Pediatría
Ginecología
Lugar de desempeño: Provincia de Tierra del Fuego

Requisito excluyente:
Contar con especialidad acreditada.

Condiciones y beneficios

Los profesionales seleccionados accederán a:

Designación en Planta Permanente
Dedicación exclusiva
Adicional por vivienda
Pago de pasajes aéreos por reintegro
Obra Social del Estado
Aportes jubilatorios a la Caja Provincial

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en:

https://salud.tierradelfuego.gob.ar/convocatorias…

O bien enviar la documentación requerida al correo:
incorporacionprofesionalestdf@gmail.com

Documentación a presentar:

Currículum Vitae
Título de grado
Certificado de residencia y/o especialidad

