Convocatoria nacional para médicos especialistas en Tierra del Fuego

La búsqueda está orientada a profesionales con especialidad en:

Clínica médica

Medicina general y familiar

Pediatría

Ginecología

Lugar de desempeño: Provincia de Tierra del Fuego

Requisito excluyente:

Contar con especialidad acreditada.

Condiciones y beneficios

Los profesionales seleccionados accederán a:

Designación en Planta Permanente

Dedicación exclusiva

Adicional por vivienda

Pago de pasajes aéreos por reintegro

Obra Social del Estado

Aportes jubilatorios a la Caja Provincial

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en:

https://salud.tierradelfuego.gob.ar/convocatorias…

O bien enviar la documentación requerida al correo:

incorporacionprofesionalestdf@gmail.com

Documentación a presentar:

Currículum Vitae

Título de grado

Certificado de residencia y/o especialidad