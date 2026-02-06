Convocatoria del Municipio de Ushuaia para la Expo Mujer

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades, abrió la convocatoria para una nueva edición de la Expo Mujer, un espacio destinado a visibilizar, fortalecer y acompañar emprendimientos de producción propia impulsados por mujeres y diversidades de la ciudad.

El encuentro se llevará adelante los días 14 y 15 de marzo, de 15 a 21 horas, en el microestadio municipal “Cochocho” Vargas, y se consolida como una propuesta que promueve el intercambio de experiencias, la puesta en valor del trabajo emprendedor y la construcción de redes.

La secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Alejandra Vuoto, sostuvo que la Expo Mujer “busca acompañar y fortalecer la autonomía económica de mujeres y diversidades”, y remarcó que “es una decisión del intendente Walter Vuoto sostener y potenciar estos espacios, entendiendo la importancia de impulsar el trabajo local y generar herramientas concretas que acompañen a quienes emprenden y producen en nuestra ciudad”.

En ese sentido, agregó que “seguimos construyendo comunidad, promoviendo redes y creando oportunidades reales para que los emprendimientos crezcan, se visibilicen y se fortalezcan de manera colectiva”.

Las personas interesadas en participar con su emprendimiento podrán postularse completando el formulario disponible en el siguiente enlace:

https://forms.gle/socf1trPsWkuzysY9

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de febrero y las emprendedoras seleccionadas serán contactadas vía WhatsApp.