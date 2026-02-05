Convocatoria “Afiches por la memoria” de la UNTDF

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego invita a personas interesadas en la creación visual a participar de una convocatoria de afiches a 50 años de la última dictadura en Argentina.

A cinco décadas de la dictadura cívico-militar de 1976, creemos fundamental seguir construyendo memoria desde y con las nuevas generaciones. El arte, como lenguaje sensible y transformador, nos permite abrir preguntas, recuperar historias, y reafirmar el compromiso con los valores democráticos, los derechos humanos y la justicia.

Esta convocatoria forma parte de las acciones institucionales de la UNTDF orientadas a fortalecer la memoria colectiva, el pensamiento crítico y el compromiso ciudadano. Porque recordar es también crear futuro.

Podés participar con afiches que interpelen, que inviten a pensar, que dialoguen con el presente desde la memoria. Obras que expresen, desde diversas miradas y técnicas (Collage, ilustración, diseño, ilustración digital, fotografía intervenida), la importancia de recordar para no repetir.

Ejes temáticos sugeridos:

Memoria, Verdad y Justicia: pilares fundamentales para una sociedad democrática. Juventudes y dictadura: vínculos, silencios, resistencias y legados. Censura, arte y resistencia: el rol del arte frente al autoritarismo. Identidad, reconstrucción y derechos: el impacto de la apropiación de niños y niñas. Nunca Más: cómo se resignifica este lema en el contexto actual.

Las obras pueden ser realizadas en cualquier técnica visual (digital, collage, ilustración, pintura, etc.) y deberán presentarse en formato afiche que no supere una hoja A3 de 29,7 x 42 cm (o 297 x 420 mm).

Recepción de obras: del 9 de octubre de 2025 al 1° de marzo de 2026

Montaje de obras: Primera quincena de marzo, en las sedes de la UNTDF de Ushuaia y Río Grande.

Intervención urbana: Semana de la memoria (16 al 21 de marzo de 2026)

Formulario de inscripción: https://forms.gle/t3E44PD9VK7TZeYK9

Bases y condiciones: https://drive.google.com/drive/folders/1_iVI4gY70-YeaJs_icP6r9Nz8COskpRc?usp=sharing