Convocatoria abierta para la Feria Provincial del Libro

La Secretaría de Cultura de Tierra del Fuego AIAS abrió la convocatoria para que editores y autores de la provincia participen en la XXVIII Feria Provincial del Libro. Los interesados podrán sumarse con stands y también podrán presentar sus trabajos editoriales durante el evento.

El plazo para inscribirse es hasta el 28 de septiembre a través de los siguientes formularios:

Para presentaciones de libros : https://goo.su/Jc1sWi

Para participar con Stands: https://goo.su/m1wh4y

Este año, la feria se realizará en la ciudad de Río Grande a partir del 10 de octubre bajo el lema «Corazón de meseta», en homenaje al cantautor riograndense Rubén Baliño. La entrada será libre y gratuita.

Los días sábado 11 y domingo 12 de octubre la feria se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela Provincial N°2 (Rosales y Rivadavia) de 16 h. a 21 h. e incluirá charlas, presentaciones de libros, mesas de lectura, novedades editoriales y mucho más.

La Feria Provincial del Libro es un evento anual de gran importancia que busca fortalecer la comunidad de lectores y escritores fueguinos, impulsando y fomentando la industria editorial en la provincia.