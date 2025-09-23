Agenda Cultural

Convocatoria abierta para la Feria Provincial del Libro

martes 23 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
La Secretaría de Cultura de Tierra del Fuego AIAS abrió la convocatoria para que editores y autores de la provincia participen en la XXVIII Feria Provincial del Libro. Los interesados podrán sumarse con stands y también podrán presentar sus trabajos editoriales durante el evento.

El plazo para inscribirse es hasta el 28 de septiembre a través de los siguientes formularios:

Para presentaciones de libros : https://goo.su/Jc1sWi

Para participar con Stands: https://goo.su/m1wh4y

Este año, la feria se realizará en la ciudad de Río Grande a partir del 10 de octubre bajo el lema «Corazón de meseta», en homenaje al cantautor riograndense Rubén Baliño. La entrada será libre y gratuita.

Los días sábado 11 y domingo 12 de octubre la feria se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela Provincial N°2 (Rosales y Rivadavia) de 16 h. a 21 h. e incluirá charlas, presentaciones de libros, mesas de lectura, novedades editoriales y mucho más.

La Feria Provincial del Libro es un evento anual de gran importancia que busca fortalecer la comunidad de lectores y escritores fueguinos, impulsando y fomentando la industria editorial en la provincia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *