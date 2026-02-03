Convocan a un abrazo simbólico a la Casa Tierra del Fuego en defensa de la soberanía

Manifiestan el más enérgico rechazo y denuncia ante la intervención e inhabilitación del Puerto de Ushuaia por parte del gobierno nacional a través de la Resolución 4/2026 firmada por el presidente Javier Milei.
BUENOS AIRES.- Denuncian que la medida forma parte de un plan sistemático de entrega de nuestra posición en el Atlántico Sur y la Antártida. Responde a un alineamiento geopolítico automático con potencias extranjeras (EE. UU., Israel y el Reino Unido) en un contexto de creciente disputa internacional y conflicto global.
Alertamos que esta intervención es el paso previo para poner al Puerto de Ushuaia y el Polo Logístico Antártico al servicio de intereses militares y comerciales de los Estados Unidos y sus aliados, facilitando una presencia extranjera directa en la puerta de entrada a la Antártida. Mientras el Reino Unido consolida su base militar en nuestras Islas Malvinas, esta decisión nacional debilita nuestra capacidad de defensa y control sobre el Mar Argentino, sus recursos naturales y el paso interoceánico.
Exigimos:
El cese inmediato de la intervención y la restitución de la administración portuaria a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La anulación de la Resolución 4/2026 de la ANPyN.
El freno urgente a cualquier intento de privatización o militarización extranjera de nuestras instalaciones y vías navegables.
Convocamos a concentrarnos para expresar nuestro rechazo a esta medida y a hacer una entrega simbólica del petitorio firmado por más de 2000 organizaciones y personas en la Casa de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Sarmiento 731, el próximo Viernes 6 de febrero a las 10:00 hs.
¡EL PUERTO DE USHUAIA ES ARGENTINO Y FUEGUINO! ¡FUERA LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS DE NUESTROS MARES! ¡LA SOBERANÍA NO SE VENDE, SE DEFIENDE!
Frente Popular Darío Santillan.
Movimiento Octubres
Frente 22 de Agosto
NuestraAmérica
Movimiento Popular La Dignidad
Corriente Clasista Combativa
Frente Patriótico por la Justicia Social
SURGE Movimiento Nacional
Organización 25 de Mayo.
Movimiento Popular Los Pibes.
Agrupación De Frente
Corriente Eva Perón.
Federación Nacional Campesina.
Mayoría Popular
FENAT CTA A