Convocan a un abrazo simbólico a la Casa Tierra del Fuego en defensa de la soberanía

Manifiestan el más enérgico rechazo y denuncia ante la intervención e inhabilitación del Puerto de Ushuaia por parte del gobierno nacional a través de la Resolución 4/2026 firmada por el presidente Javier Milei.

BUENOS AIRES.- Denuncian que la medida forma parte de un plan sistemático de entrega de nuestra posición en el Atlántico Sur y la Antártida. Responde a un alineamiento geopolítico automático con potencias extranjeras (EE. UU., Israel y el Reino Unido) en un contexto de creciente disputa internacional y conflicto global.

Alertamos que esta intervención es el paso previo para poner al Puerto de Ushuaia y el Polo Logístico Antártico al servicio de intereses militares y comerciales de los Estados Unidos y sus aliados, facilitando una presencia extranjera directa en la puerta de entrada a la Antártida. Mientras el Reino Unido consolida su base militar en nuestras Islas Malvinas, esta decisión nacional debilita nuestra capacidad de defensa y control sobre el Mar Argentino, sus recursos naturales y el paso interoceánico.

Exigimos:

El cese inmediato de la intervención y la restitución de la administración portuaria a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La anulación de la Resolución 4/2026 de la ANPyN. El freno urgente a cualquier intento de privatización o militarización extranjera de nuestras instalaciones y vías navegables.

Convocamos a concentrarnos para expresar nuestro rechazo a esta medida y a hacer una entrega simbólica del petitorio firmado por más de 2000 organizaciones y personas en la Casa de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Sarmiento 731, el próximo Viernes 6 de febrero a las 10:00 hs.

¡EL PUERTO DE USHUAIA ES ARGENTINO Y FUEGUINO! ¡FUERA LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS DE NUESTROS MARES! ¡LA SOBERANÍA NO SE VENDE, SE DEFIENDE!