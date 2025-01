Convocan a donar sangre en el verano

El Ministerio de Salud de la Provincia recordó la importancia de la donación de sangre en verano. Ocurre que la demanda es constante e históricamente se registra una baja en la cantidad de donantes por el éxodo vacacional en Tierra del Fuego.

En comparación con el resto del año, la donación de sangre baja más de un 50% durante el periodo de vacaciones de verano. “La donación de sangre es un acto voluntario, altruista y de gran amor ya que nos permite salvar vidas. La sangre donada permite obtener distintos hemocomponentes para cada paciente de acuerdo a lo que su organismo necesite”, indicó Fausto Suarez, jefe del Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional Rio Grande.

“La sangre es un recurso necesario siempre, por ejemplo ante cirugías se necesitan glóbulos rojos, en hemorragias, transplantes, plaquetas, el plasma que se utiliza para quemaduras y en pacientes con leucemia que estén con algún tratamiento de hemoterapia. Todo esto se obtiene mediante la donación de sangre”, señaló.

“La donación de sangre no se toma vacaciones”, plantean como eslogan desde el servicio de Hemoterapia del Hospital Regional Ushuaia. En ese servicio, se invita a la población que esta a punto de salir de vacaciones fuera de la provincia a previamente dejar su colaboración para los pacientes del HRU.

Quienes deseen donar sangre este verano en Tierra del Fuego deben tener entre 18 y 60 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, desayunar previamente y no haber donado sangre en los últimos dos meses.

“La donación de sangre no genera ningún trastorno al organismo, no engorda y ni adelgaza. No provoca y perjudica en nada a la salud. Todo el material que se utiliza es estéril y descartable”, aclaró Suarez y recordó que se trata de un procedimiento que dura 10 minutos.

En Río Grande, solicitan con urgencia mantener el stock de sangre de personas con 0+ y 0-. El horario de atención en Hemoterapia del HRRG es de lunes a viernes de 8.30 a 11 horas. Las personas interesadas pueden comunicarse por mensaje al WhatsApp 2964-407128. En tanto que en el Hospital Regional Ushuaia los turnos pueden solicitarse al 2901-469669 de lunes a jueves de 9 a 11 y los viernes de 8 a 11 horas.