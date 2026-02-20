Convocan a deportistas para los Juegos Epade

La Secretaría de Deportes de la Provincia abre la convocatoria a deportistas de las disciplinas Vóleibol y Ciclismo MTB para participar de los encuentros y observaciones que se realizarán con el objetivo de incluir a atletas nacidos en los años 2010, 2011 y 2012. Además, deben reunir determinadas condiciones para formar parte de los seleccionados provinciales que nos representarán en diferentes instancias de competencia regional y nacional.



RIO GRANDE.- En el caso del Vóleibol la observación de jugadores y jugadoras se realizará el próximo domingo 22 de febrero desde las 11 de la mañana en la Casa del Deporte de Tolhuin, ubicada en la calle Seriot 321 de esa ciudad.

En tanto para los practicantes de MTB nacidos en los años mencionados, es decir de 13 a 16 años, los encuentros serán en Río Grande el día viernes 20 de febrero a las 17 horas en el predio de Carrefour. En Tolhuin la convocatoria es el sábado 21 a las 17 horas en el predio de la Escuela provincial N° 45 y en Ushuaia se realizará el próximo domingo 22 de febrero a las 15 horas en el predio de la Casa del Deporte.

Los abanderados. Tiziana Pastori y Máximo Pintos, son los chicos de mayor experiencia que tiene Tierra del Fuego y serán los que empujen a sus compañeros a tener el mejor equipo posible.

El entrenador Sebastián Pastori detalló que “la convocatoria es abierta para chicas y chicos de las categorías 2010 a 2013, con el objetivo de conformar el preseleccionado que representará luego a la provincia en los Juegos Epade”.



Sobre la dinámica de los encuentros Pastori señaló que “vamos a hacer una reunión informativa con los chicos y los mayores que los acompañen para informarles la metodología de trabajo durante el año y cómo trabajamos desde el entrenamiento y seguimiento en los CEPAR”. A su vez, explicó que “luego haremos un entrenamiento que durará entre una hora y hora y media, dependiendo de las capacidades y el nivel de los deportistas y a partir de este encuentro saber con cuántos chicos contamos y en base a eso reorganizar el trabajo en las tres ciudades”.



Cabe mencionar que el compromiso más próximo a nivel competición son los Juegos Patagónicos, y dentro de ellos se encuentran los Juegos EPADE, siendo la provincia de La Pampa la que albergue al Ciclismo MTB y al Vóleibol en ambas ramas, entre el 17 y el 23 de mayo de 2026.

Hoy en el Cono

Desde las 17:00 de hoy, el entrenador Sebastián Pastori convoca no sólo a los corredores interesados en ser parte del preseleccionado fueguino de Mountain Bike sino además a sus padres o tutores para que conozcan el formato de trabajo que deberán realizar los chicos de ahora al 2 ó 3 de mayo cuando se realice el clasificatorio final, esto siempre y cuando haya un buen número de ciclistas tanto en damas como en caballeros. El Seleccionado fueguino de Araucanía 2025.

Este año los Juegos EPADE han bajado la cantidad de integrantes por equipos, para las dos ramas los seleccionados estarán integrados por 4 corredores, se ha bajado el número en un integrante, algo que para Tierra del Fuego puede ser positivo, por lo menos hasta que vayan surgiendo más corredores de las escuelitas que se están llevando adelante.

Hoy los abanderados, por una cuestión de experiencia y resultados, son Tiziana Pastori y Máximo Pintos, quien participarán por última vez en los EPADE pero además son parte del proyecto Araucanía, y por este motivo fue que Maxi participó de un Campus de Ciclismo de Ruta en Santa Fe, y si bien aún está en el norte del país y no estará presente hoy, sí lo hará desde la semana entrante con la ventaja de llegar muy rodado.

Consultado al técnico Pastori, el mismo se mostró muy confiado con lo que ya tiene la provincia, y que está esperanzado que en la primera convocatoria local, el sábado en Tolhuin y el domingo en Ushuaia, se puedan sumar más valores con ganas de representar a Tierra del Fuego en los EPADE y que esto obligue a un mayor compromiso en los entrenamientos y poder hacer un clasificatorio para que vayan los mejores.

En pasadas ediciones el número fue muy justo, no pudieron efectuar clasificatorios y fueron aquellos que más méritos realizaron en cada uno de los entrenamientos, ya sea por presentismo como por condiciones.