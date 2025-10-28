Convenio del programa municipal “Construyendo Caminos”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad llevó adelante la firma de un nuevo convenio marco del programa municipal “Construyendo Caminos”, junto a representantes de más de diez instituciones educativas de nivel inicial y primario de la ciudad.

USHUAIA.- Del acto participaron el jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte; la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina; el secretario de Gobierno, César Molina; y la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez.

Esta iniciativa municipal pone a disposición de las instituciones el Centro Cultural Esther Fadul, junto con su mobiliario, equipamiento técnico, logística y ornamentación, para la realización de las fiestas de egreso de los niveles inicial y primario, alcanzando a más de 3.000 familias.

En esta nueva edición participarán los jardines “Krakeyén”, “Dulce de Leche”, “Crecer”, los jardines maternales “El Reino de los Niños”, “Pepe Grillo”, “Pequeñas Huellas”, así como el CEIAR, “La Nueva Casita de Todos”, el Colegio del Sur, EMEI y la Escuela N° 1 “Domingo F. Sarmiento”.

La secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, destacó “poder conocerlas y conocerlos a ustedes, los representantes de las instituciones educativas, que con su gran trabajo son ese primer eslabón y eje de contención de los chicos y chicas. Les dejo el saludo de nuestro Intendente, que siempre nos pide tener el foco puesto en la educación y en las infancias, pensando políticas públicas para los niños y niñas”.

Molina subrayó que “este programa surge ante la necesidad de contar con un espacio de infraestructura donde las instituciones públicas y privadas de educación inicial y primaria veían limitada la posibilidad de celebrar las fiestas de egreso y los actos de colación”.