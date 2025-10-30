Contundente votación a favor de Cuba y contra el bloqueo en la ONU

Una resolución votada por una contundente mayoría en la ONU exigió el fin del bloqueo estadounidense contra Cuba, según revelaron medios internacionales.

BUENOS AIRES (NA).- La misma fue adoptada por 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, indica un informe que publico la agencia de noticias Xinhua.

Esa votación fue celebrada en varios países por fuera de Cuba ya que cobró gran repercusión en medios de prensa rusos, mientras que la destacó con énfasis el Gobierno de Venezuela.

“Venezuela felicita al heroico pueblo y al Gobierno de Cuba, así como al Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y al General de Ejército Raúl Castro Ruz, por la contundente victoria alcanzada en la Asamblea General de la ONU”, precisó la cancillería venezolana en un comunicado.

La nota continúa: “Esta victoria es de Cuba, pero también del mundo, de la dignidad y del derecho internacional frente a la agresión imperial”.

Para Caracas, la votación “demuestra que la maquinaria de chantaje y presión de Washington no pudo vencer la conciencia global”.

Resaltó además que el pronunciamiento mayoritario de los países en las Naciones Unidas por el fin del bloqueo a Cuba, refleja “que un mundo multicéntrico y pluripolar avanza con fuerza rechazando la prepotencia imperial”.

“Venezuela exige el levantamiento inmediato, total e incondicional del bloqueo, el fin de todas las medidas coercitivas y la eliminación de las listas unilaterales ilegales”, expresó Caracas.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Foto: Minrex