Contundente rechazo del Senado al veto de Milei al reparto de ATN para las provincias

El Senado puso su parte para sostener la ley que busca poner un freno al ahogo financiero al que sometió Javier Milei a las provincias. Ahora, pasa a Diputados.

BUENOS AIRES.- El presidente Javier Milei sufrió una nueva y resonante paliza en el Senado de la Nación. Luego de que Diputados rechazara este miércoles los vetos libertarios a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría en simultáneo con una multitudinaria marcha en las calles, ahora el Senado también le dijo «no» al veto presidencial sobre la Ley de Reparto Automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Con 59 votos afirmativos (se requerían 46), 9 negativos, 3 abstenciones y una ausencia, el Gobierno libertario volvió a recibir un duro golpe legislativo que le quita gobernabilidad y la confianza de los mercados.



La sesión en la Cámara Alta, que tuvo como principal objetivo voltear el veto de Milei, discutirá la sanción de la Ley Nicolás (creada como consecuencia de la muerte de Nicolás Deanna) que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2023.

AMPLIAREMOS