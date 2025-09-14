Controles vehiculares en la entrada a Ushuaia

Durante la jornada del viernes, la Dirección de Transporte de la Municipalidad de Ushuaia llevó a cabo controles vehiculares en la zona de la entrada a la ciudad, con el objetivo de regularizar la documentación y la habilitación de los vehículos que circulan y prestan servicios en nuestra ciudad.

En este operativo se controlaron 48 vehículos. Durante los controles se detectaron 3 RTO vencidas, 2 casos de vehículos de alquiler sin habilitación y 1 caso de falta de habilitación de taxiflet.

Cabe destacar que, gracias a estos operativos periódicos, cada vez son menos los vehículos que carecen de la documentación en regla.

Estos controles se seguirán replicando de manera constante, con el fin de alcanzar una tasa cero de inhabilitaciones y faltas de documentación, tanto en conductores como en los vehículos que circulan y prestan servicios en la ciudad.