Policiales

Controlaron focos de incendio en un aserradero de Tolhuin

sábado 7 de febrero de 2026
Diario El Sureño
El hecho ocurrió este sábado por la tarde en un establecimiento ubicado en la intersección de las calles 12 de Octubre y 25 de Mayo. No se registraron personas lesionadas.

TOLHUIN. – Este sábado, alrededor de las 17:30 horas, personal policial y Bomberos Voluntarios intervinieron ante la presencia de focos ígneos registrados en un aserradero ubicado en la intersección de las calles 12 de Octubre y 25 de Mayo de esta ciudad.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, que logró sofocar el fuego que afectó las inmediaciones del sector de secado y acopio de maderas del establecimiento.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incidente. En tanto, se llevan adelante las pericias correspondientes para determinar el origen del ígneo.

