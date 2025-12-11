Controladores aéreos lanzan medidas que podrían extenderse durante las Fiestas

Las protestas comenzarán el 17 de diciembre y afectarán primero a los vuelos nacionales. El gremio advirtió que luego seguirán los internacionales. Cuál es el reclamo.

El gremio de los controladores aéreos, ATEPSA, amenazó con nuevas medidas de fuerza en una escalada del conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Las protestas se reanudarán el miércoles 17 de diciembre y afectarán el despegue de los vuelos nacionales. Así, las protestas podría extenderse durante las Fiestas.

Durante noviembre, las medidas de fuerza afectaron únicamente a la aviación de carga en turnos nocturnos. “A partir del 17 de diciembre, comenzará la afectación progresiva de vuelos nacionales, llegando posteriormente a los vuelos internacionales, en el marco del plan de lucha iniciado el 3 de noviembre”, informaron en un comunicado.

De esta forma, volverán a restringir las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra. Tampoco recibirán ni transmitirán planes de vuelo. Desde ATEPSA, no informaron los horarios en los que se desarrollarán las protestas.

Al anunciar la decisión, el sindicato denunció “la ausencia de diálogo y al incumplimiento de los acuerdos firmados” por parte de EANA.

Qué reclaman los controladores aéreos

El conflicto entre ATEPSA y la empresa estatal EANA, se inició tras las paritarias firmadas hace más de tres meses. Según el gremio, los compromisos asumidos en ese acuerdo no fueron cumplidos, lo que derivó en una escalada de protestas que impacta en la logística de productos agrícolas, industriales y farmacéuticos a través de los principales aeropuertos del país.

En agosto, el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, pero la falta de avances reactivó el reclamo en noviembre. Desde ATEPSA remarcan que la falta de respuestas afecta la estabilidad laboral y los ingresos de los trabajadores del control aéreo. “Instamos a EANA a dar respuestas a las y los trabajadores y advertimos que, si no logramos el diálogo, nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical”, planteó la conducción gremial.

Desde EANA sostienen que el convenio paritario se encuentra vigente hasta diciembre y que no existen atrasos salariales. Sin embargo, el sindicato denuncia un problema estructural: apunta a la demora en la aplicación de cláusulas vinculadas a la carrera profesional, condiciones de servicio y actualización de funciones.

Luego de una asamblea, los sindicalistas definieron un endurecimiento de las protestas: afectarán los vuelos nacionales desde el 17 de diciembre, una semana antes de Nochebuena y Navidad, cuando se espera un aumento del movimiento aéreo en todo el país.

