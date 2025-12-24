Control de instrumental en las estaciones antárticas

En el marco de la Campaña Antártica de Verano (CAV), equipos de especialistas del Servicio Meteorológico Nacional se encuentran en pleno despliegue para asegurar la infraestructura científica que permite generar información clave para el país.

USHUAIA.- Entre las tareas que se realizan se destacan la revisión exhaustiva, calibración y control de traspasos de instrumental en las seis estaciones del SMN, en el continente blanco. Esto garantiza la calidad de los datos utilizados en pronósticos y estudios climáticos.

Asimismo, se realiza el monitoreo geomagnético, donde se registra la intensidad total del campo magnético terrestre, y tareas de mantenimiento esencial en el histórico observatorio de Orcadas, asegurando una serie de datos vital para la navegación y la vigilancia espacial.

El trabajo coordinado garantiza la continuidad de datos de alta calidad que el Servicio Meteorológico Nacional utiliza para generar información y servicios esenciales para la comunidad y la toma de decisiones.