Continúan inscribiendo para “El Arte del Movimiento”

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, invita a las y los artistas de la ciudad a participar de la nueva edición de “El Arte del Movimiento”.

Las inscripciones están disponibles en la página web: https://cultura.riogrande.gob.ar/ hasta el 26 de septiembre, inclusive.

Este tradicional evento se llevará a cabo del 2 al 5 de octubre y reunirá a miles de artistas, estudios y academias riograndenses para compartir con la comunidad el resultado de cada práctica, esfuerzo y compromiso.

Se ofrecerá un despliegue artístico que incluirá una amplia variedad de ritmos, géneros y expresiones del mundo de la danza, abarcando todas las edades y niveles, junto con la presencia de familias, docentes y de aquellos que disfrutan de estas puestas en escena, fortaleciendo así el acompañamiento y los valores comunitarios.

De esta manera, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso de mantener siempre abiertas las puertas para seguir impulsando y fortaleciendo la cultura y el arte como valiosos medios de expresión, creatividad y construcción colectiva en nuestra ciudad.