Continúan abiertas las inscripciones para el Carnaval 2026

Se recuerda a las y los riograndenses que este año los festejos por el Carnaval contarán con una nueva edición que tendrá diferentes instancias: los Carnavales Barriales que comenzarán el 1° de febrero, la Gala del Carnaval que será el 6 de febrero en la Casa de la Cultura y el Carnaval Central que tendrá lugar el domingo 15 de febrero sobre la Av. Perito Moreno en su circuito tradicional, un espacio emblemático para esta celebración.

Las categorías del Carnaval 2026 son comparsa fantasía, comparsa folclórica, murga y batucada. También se agrega la categoría disfraz adulto y disfraz infantil. El evento se desarrollará con carácter participativo en pos de promover la participación activa de la comunidad.

Respecto al cronograma de los Carnavales Barriales: el primero será el 1° de febrero en la Margen Sur, en la zona de Rafaela Ishton y El Ovejero. Mientras que el 2° se desarrollará el 8 de febrero en Chacra II, en la intersección de Prefectura y Aeroposta Naval.

El Municipio de Río Grande invita a las agrupaciones de murgas, comparsas y batucadas de toda la provincia a sumarse y participar del Carnaval 2026 de la ciudad. Por ello, quienes estén interesados en ser parte deben hacerlo de manera online en el sitio web: https://cultura.riogrande.gob.ar/. Cabe mencionar que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de enero