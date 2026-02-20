Continúa el torneo de duplas, toda la Liga Federal

Mañana, a partir de las 11:00, en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte (avenida Prefectura Naval e Isla de los Estados), proseguirá el certamen de duplas organizado por la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), con la segunda jornada.
RIO GRANDE.- El mismo comenzó el sábado 7 del presente mes, con 8 binomios femeninos y 5 femeninos.
Al término de la ronda clasificatoria, en ambas ramas habrá semifinales, 3° puesto y final. Vanina Aguilar y Luján Franco es la primera formación clasificada para las semifinales.
Liga Federal Masculina
La semana pasada se completó en San Juan la Liga Federal Masculina 2026 (3° nivel), arrojando como campeón a Once Unidos de Mar del Plata, luego del 3-0 (25-20/25-15/25-19) sobre SR Club, de San Rafael (Mendoza). Ambos conjuntos ganaron el ascenso a la Liga Nacional de Voleibol Masculina (2° nivel).
Hubo presencia fueguina con Ignacio Pérez y Pedro Terra en Escuela Municipal de San Julián (20° puesto); y con el árbitro Baltazar Vítola (radicado en Córdoba).
LIGA FEDERAL MASCULINA 2026
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Once Unidos (Mar del Plata) 22 8 8 0 24 7 3,428
2.SR Vóley (San Rafael/Mza) 20 8 7 1 21 7 3,000
3.Pescadores (Gualeguaychú/ER) 21 8 7 1 23 6 3,833
4.Racing (Eduardo Castex/LP) 19 8 6 2 21 6 3,500
5.Bib.Rivadavia (Va.María/Cba) 23 9 7 2 25 9 2,777
6.Social Monteros (Monteros/Tuc) 16 8 5 3 18 12 1,500
7.Náutico Avellaneda (Rosario/SF) 17 9 6 3 18 12 1,500
8.Mariano Moreno (G.Bourg/GBA) 12 8 4 4 12 15 0,800
9.Esc.Madrynense (Pto.Madryn) 18 9 7 2 21 12 1,750
10.Juventud (SFV Catamarca) 15 8 5 3 18 12 1,500
11.Paracao (Paraná/Entre Ríos) 13 8 4 4 17 13 1,307
12.Def.Moreno (Moreno/GBA) 12 8 4 4 14 13 1,077
13.Hispano (San Juan) 12 8 4 4 13 14 0,928
14.Universidad Nacional San Juan 9 8 3 5 11 19 0,579
15.Maipú Vóley (Maipú/Mendoza) 9 9 3 6 16 23 0,695
16.Asoc.Empl.Banc. (ASEBA/SL) 6 8 2 6 11 23 0,478
17.Náutico S.Pedro (S.Pedro/BA) 12 7 4 3 14 13 1,077
18.Liniers (Bahía Blanca/BA) 10 7 3 4 14 14 1,000
19.EM Choique (Caleta Olivia/SC) 5 7 2 5 7 17 0,411
20.EM Pto.S.Julián (Santa Cruz) 3 7 1 6 4 19 0,210
21.Selección Argentina U19 11 8 3 5 13 17 0,764
22.Ausonia SISMID (San Juan) 4 7 1 6 7 19 0,368
23.Ciudad de Nieva (S.Salvador/J) 5 7 2 5 7 18 0,388
24.Polideportivo Evita (La Rioja) 5 8 1 7 10 22 0,454
25.Italiano (José Carlos Paz/GBA) 4 7 1 6 9 20 0,450
26.Defensores del Norte (SVFC) 3 7 1 6 9 20 0,450
ESCUELA MUNICIPAL PTO.SAN JULIAN
Rival Ronda Resultado
Def.Moreno Zona B 0-3 (15-25/18-25/22-25)
Pescadores (G) Zona B 0-3 (15-25/13-25/15-25)
Ciudad Nieva (J) Zona B 3-1 (20-25/25-9/25-23/25-17)
Hispano (SJ) Zona B 0-3 (15-25/23-25/23-25)
Liniers (BB) Zona F 0-3 (20-25/19-25/16-25)
Náutico S.Pedro Zona F 1-3 (25-20/19-25/23-25/20-25)
EM Choique (CO) Zona F 0-3 (21-25/21-25/20-25)
FEMENINO * ZONA A
P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Coef.
1.Solís/García 4 2 1 1 3 2 1,50
2.Averbuj/Galván 2 1 1 0 2 1 2,00
3.Alvarez/Sosa 0 1 0 1 0 2 0,00
4.González/Donatti 0 0 0 0 0 0 0,00
FEMENINO * ZONA B
P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Coef.
1.Franco/Aguilar * 6 2 2 0 4 0 Máx.
2.Ferreyro/Pereyra 3 1 1 0 2 0 Máx.
3.Ortiz/Ortiz 0 1 0 1 0 2 0,00
4.Cano/Machuca 0 2 0 2 0 4 0,00
Nota: * clasificadas a semifinales.
MASCULINO
P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Coef.
1.Rocamora/Suárez 6 2 2 0 4 0 Máx.
2.Pereyra/Pereyra 3 2 1 1 2 2 1,00
3.Yáñez/Cardozo 3 2 1 1 2 2 1,00
4.Crespi/Cárdenas 3 2 1 1 2 2 1,00
5.Ortiz/Ortiz 0 2 0 2 0 4 0,00