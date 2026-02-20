Deportes

Continúa el torneo de duplas, toda la Liga Federal

viernes 20 de febrero de 2026
Diario El Sureño
Mañana, a partir de las 11:00, en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte (avenida Prefectura Naval e Isla de los Estados), proseguirá el certamen de duplas organizado por la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), con la segunda jornada.

RIO GRANDE.- El mismo comenzó el sábado 7 del presente mes, con 8 binomios femeninos y 5 femeninos.

Al término de la ronda clasificatoria, en ambas ramas habrá semifinales, 3° puesto y final. Vanina Aguilar y Luján Franco es la primera formación clasificada para las semifinales.

Liga Federal Masculina

La semana pasada se completó en San Juan la Liga Federal Masculina 2026 (3° nivel), arrojando como campeón a Once Unidos de Mar del Plata, luego del 3-0 (25-20/25-15/25-19) sobre SR Club, de San Rafael (Mendoza). Ambos conjuntos ganaron el ascenso a la Liga Nacional de Voleibol Masculina (2° nivel).

Hubo presencia fueguina con Ignacio Pérez y Pedro Terra en Escuela Municipal de San Julián (20° puesto); y con el árbitro Baltazar Vítola (radicado en Córdoba).

LIGA FEDERAL MASCULINA 2026

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.  

1.Once Unidos (Mar del Plata)         22        8          8          0          24        7          3,428

2.SR Vóley (San Rafael/Mza)          20        8          7          1          21        7          3,000

3.Pescadores (Gualeguaychú/ER)     21        8          7          1          23        6          3,833

4.Racing (Eduardo Castex/LP)         19        8          6          2          21        6          3,500

5.Bib.Rivadavia (Va.María/Cba)      23        9          7          2          25        9          2,777

6.Social Monteros (Monteros/Tuc)  16        8          5          3          18        12        1,500

7.Náutico Avellaneda (Rosario/SF)  17        9          6          3          18        12        1,500

8.Mariano Moreno (G.Bourg/GBA) 12        8          4          4          12        15        0,800

9.Esc.Madrynense (Pto.Madryn)      18        9          7          2          21        12        1,750

10.Juventud (SFV Catamarca)          15        8          5          3          18        12        1,500

11.Paracao (Paraná/Entre Ríos)        13        8          4          4          17        13        1,307

12.Def.Moreno (Moreno/GBA)        12        8          4          4          14        13        1,077

13.Hispano (San Juan)           12        8          4          4          13        14        0,928

14.Universidad Nacional San Juan   9          8          3          5          11        19        0,579

15.Maipú Vóley (Maipú/Mendoza)  9          9          3          6          16        23        0,695

16.Asoc.Empl.Banc. (ASEBA/SL)    6          8          2          6          11        23        0,478

17.Náutico S.Pedro (S.Pedro/BA)     12        7          4          3          14        13        1,077

18.Liniers (Bahía Blanca/BA)          10        7          3          4          14        14        1,000

19.EM Choique (Caleta Olivia/SC)  5          7          2          5          7          17        0,411

20.EM Pto.S.Julián (Santa Cruz)      3          7          1          6          4          19        0,210

21.Selección Argentina U19 11        8          3          5          13        17        0,764

22.Ausonia SISMID (San Juan)        4          7          1          6          7          19        0,368

23.Ciudad de Nieva (S.Salvador/J)   5          7          2          5          7          18        0,388

24.Polideportivo Evita (La Rioja)    5          8          1          7          10        22        0,454

25.Italiano (José Carlos Paz/GBA)   4          7          1          6          9          20        0,450

26.Defensores del Norte (SVFC)      3          7          1          6          9          20        0,450

ESCUELA MUNICIPAL PTO.SAN JULIAN

Rival   Ronda Resultado

Def.Moreno    Zona B            0-3 (15-25/18-25/22-25)

Pescadores (G)           Zona B            0-3 (15-25/13-25/15-25)

Ciudad Nieva (J)        Zona B            3-1 (20-25/25-9/25-23/25-17)

Hispano (SJ)   Zona B            0-3 (15-25/23-25/23-25)

Liniers (BB)   Zona F 0-3 (20-25/19-25/16-25)

Náutico S.Pedro         Zona F 1-3 (25-20/19-25/23-25/20-25)

EM Choique (CO)      Zona F 0-3 (21-25/21-25/20-25)

FEMENINO * ZONA A

P/Equipo        Pt.       J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Solís/García 4          2          1          1          3          2          1,50

2.Averbuj/Galván      2          1          1          0          2          1          2,00

3.Alvarez/Sosa           0          1          0          1          0          2          0,00

4.González/Donatti    0          0          0          0          0          0          0,00

FEMENINO * ZONA B

P/Equipo        Pt.       J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Franco/Aguilar *     6          2          2          0          4          0          Máx.

2.Ferreyro/Pereyra     3          1          1          0          2          0          Máx.

3.Ortiz/Ortiz   0          1          0          1          0          2          0,00

4.Cano/Machuca        0          2          0          2          0          4          0,00

Nota: * clasificadas a semifinales.

MASCULINO

P/Equipo        Pt.       J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Rocamora/Suárez    6          2          2          0          4          0          Máx.

2.Pereyra/Pereyra      3          2          1          1          2          2          1,00

3.Yáñez/Cardozo       3          2          1          1          2          2          1,00

4.Crespi/Cárdenas      3          2          1          1          2          2          1,00

5.Ortiz/Ortiz   0          2          0          2          0          4          0,00

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *