Continúa “El Mercado en tu Barrio” en la Margen Sur

El Municipio de Río Grande invita a las vecinas y vecinos a ser parte de esta propuesta. La misma continúa en el Gimnasio Margen Sur, ubicado en Wonska 490 de 11 a 20 horas.

En el lugar podrán encontrar productos de carnicería, pollería, verdulería, pescadería, porcinos, fiambrería y distribuidoras. Además de stands de artesanos y emprendedores locales.

En cada edición, las familias riograndenses son recibidas con la calidez que distingue a las y los productores y artesanos de nuestra ciudad.

De esta manera, “El Mercado en tu Barrio” se afianza como un canal que fortalece y potencia el desarrollo de la economía popular.