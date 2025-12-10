Continúa el mantenimiento de espacios verdes

Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia continúan realizando trabajos de puesta en valor y embellecimiento de espacios verdes de la ciudad.

USHUAIA.-Las intervenciones se llevan adelante en distintos barrios e incluyen corte de pasto, colocación de plantines, limpieza de mobiliario urbano y juegos, y levantamiento de residuos, entre otros trabajos.

Durante la jornada de este martes las tareas se concentraron en la zona de la Casa de la Mujer, en Nave Tierra y en la plaza ubicada en avenida Alem y Cámpora.

El responsable de Medio Ambiente, David Ferreyra, precisó que “el personal de la Secretaría trabaja de manera constante, lo que nos permite realizar un mantenimiento sostenido de espacios que son utilizados por la comunidad y también por quienes visitan Ushuaia”.

Además, valoró que “estas acciones nos permiten estar en contacto con los vecinos y vecinas, quienes nos acercan pedidos, sugerencias y también reconocen la labor que estamos haciendo”.

Por último, Ferreyra recordó que “estas tareas de puesta en valor de los espacios verdes se iniciaron tras la finalización de la temporada invernal y van a continuar durante todo el verano”.