Continúa el juicio a dos médicos acusados de homicidio culposo por la muerte de un bebé

En la mañana de hoy en Río Grande se desarrolló una nueva jornada del juicio oral y público que se sigue contra dos profesionales de la salud, la tocoginecóloga Valeria Pastori y el obstetra Rodolfo Guido Pérez, acusados del delito de homicidio culposo, en el marco de una causa que investiga la muerte de un bebé ocurrido en una clínica privada en el año 2015.

RÍO GRANDE. – Hoy la audiencia comenzó con la declaración de la madre del bebé fallecido, quien brindó su testimonio ante el Tribunal y respondió las preguntas de las partes. Luego fue el turno del padre del niño, que también relató su versión de los hechos y contestó consultas formuladas durante el debate.

Tras un cuarto intermedio, prestaron declaración dos profesionales médicos: un pediatra de la clínica, quien participó en las maniobras de reanimación del recién nacido, y un especialista en terapia intensiva, que también estuvo presente durante el procedimiento.

Finalmente, el Tribunal resolvió abrir un cuarto intermedio hasta mañana, cuando continuarán las declaraciones testimoniales de los testigos propuestos por las partes.