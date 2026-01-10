Consejos para cuidarse durante los días soleados

Frente a la presencia de jornadas con pleno sol y temperaturas elevadas, el Municipio de Río Grande recuerda a la comunidad la necesidad de adoptar medidas de prevención para resguardar la salud y evitar riesgos asociados a la exposición solar.

Desde la Secretaría de Salud se aconseja no exponerse directamente al sol entre las 10 y las 16 horas, franja horaria en la que la radiación ultravioleta alcanza mayor intensidad y el calor es más elevado. Asimismo, se recomienda sostener una adecuada hidratación, consumiendo agua de manera frecuente antes, durante y después de realizar actividades al aire libre, aun cuando no se perciba sensación de sed

Del mismo modo, se sugiere el uso de vestimenta liviana y de tonos claros, gorras o sombreros, además de anteojos de sol para una mejor protección. En todos los casos, resulta indispensable aplicar protector solar con un factor de protección igual o superior a 20, renovándolo cada dos horas o luego del contacto con el agua.