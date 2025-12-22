Sociedad

Consejos de manejo al salir de vacaciones

lunes 22 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
La Federación de Bomberos Voluntarios Tierra del Fuego acerca consejos útiles al momento de emprender viaje en estas vacaciones a las familias fueguinas.

Antes de iniciar el viaje, asegurate de que el vehículo se encuentre en buenas condiciones mecánicas: revisá frenos, luces, fluidos y el estado general.

Controlá la presión de los neumáticos (incluida la rueda de auxilio), ya que una presión incorrecta afecta la estabilidad y el consumo.

Usá siempre el cinturón de seguridad, todos los ocupantes y en todos los asientos.
No utilices el teléfono celular mientras conducís; la atención al volante salva vidas.
Usá anteojos de sol para mejorar la visibilidad y reducir el cansancio visual.
Mantené una adecuada circulación de aire dentro del habitáculo para evitar la fatiga y mantenerte alerta.

Realizá pausas periódicas, manejá descansado y recordá: llegar seguro es parte de disfrutar las vacaciones.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *