Consejos de manejo al salir de vacaciones

La Federación de Bomberos Voluntarios Tierra del Fuego acerca consejos útiles al momento de emprender viaje en estas vacaciones a las familias fueguinas.

Antes de iniciar el viaje, asegurate de que el vehículo se encuentre en buenas condiciones mecánicas: revisá frenos, luces, fluidos y el estado general.

Controlá la presión de los neumáticos (incluida la rueda de auxilio), ya que una presión incorrecta afecta la estabilidad y el consumo.

Usá siempre el cinturón de seguridad, todos los ocupantes y en todos los asientos.

No utilices el teléfono celular mientras conducís; la atención al volante salva vidas.

Usá anteojos de sol para mejorar la visibilidad y reducir el cansancio visual.

Mantené una adecuada circulación de aire dentro del habitáculo para evitar la fatiga y mantenerte alerta.

Realizá pausas periódicas, manejá descansado y recordá: llegar seguro es parte de disfrutar las vacaciones.