Conocé los requisitos para viajar al exterior con menores de edad

Migraciones, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, informa que para viajar con un menor de edad es necesario tramitar la autorización correspondiente.

La autorización puede ser gestionada con turno previo en más de 100 dependencias de Migraciones en todo el país, incluyendo delegaciones, oficinas migratorias y pasos fronterizos. Existen tres modalidades distintas según el tiempo con el que el pasajero cuente previo al viaje: Normal, Express o Al instante.

El trámite Normal demora 10 días hábiles en procesarse, mientras que la Express se obtiene en 48 horas. Ambas pueden realizarse en la Sede Central de Migraciones y en cualquiera de nuestras delegaciones. El trámite Al Instante, el pasajero lo recibe en un máximo de 2 horas, puede efectuarse en el Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque, Buquebus, en la Sede Central y en todos los pasos fronterizos y delegaciones.

El permiso es necesario cuando el menor viaja solo, con uno solo de los padres o tutores, o si viaja con terceros. En el caso de viajar con ambos padres solo se necesita la documentación en donde conste la acreditación del vínculo. En todos los casos es necesario el último ejemplar del DNI o el pasaporte.

Al momento de realizar el trámite se debe presentar la documentación del menor, la documentación de los autorizantes y la documentación que acredite el vínculo. Vale recordar que en todos los trámites es imprescindible presentar siempre el último ejemplar del Documento Nacional de Identidad (DNI). Uno de los padres puede presentarse y otorgarle la autorización al otro, aunque en el caso de que este se encuentre fuera del país, deberá tramitarla ante el consulado correspondiente.

Las autorizaciones se pueden solicitar por diferentes períodos de tiempo: por un único viaje (ésta debe ser utilizada dentro de los 90 días de su emisión), por un periodo de tiempo definido o hasta la mayoría de edad. En todos los casos, la autorización luego puede ser revocada por cualquiera de los progenitores.

Para mayor información visitá la web de Migraciones o podés contactarte a través de nuestro Canal de Contacto o por Whatsapp al +54 9 11 3910-1010.