CONICET: Detector automático de monóxido de carbono

El dispositivo del CONICET que podría salvar vidas espera hace más de 10 años ser reglamentado. Un grupo de investigación desarrolló un disyuntor inteligente que podría prevenir muertes e intoxicaciones por este gas letal en hogares y escuelas. Sin embargo, aún esperan que su incorporación sea obligatoria en los sistemas de calefacción a nivel industrial y doméstico.

BUENOS AIRES (Agustina Lima – Agencia CTyS-UNLaM).- Sin olor, sabor ni color, el monóxido de carbono fue el responsable silencioso de 38 muertes y 6706 personas intoxicadas entre 2019 y 2024. Desde la cartera de Salud de la Nación confirmaron que en 2025, hasta la última semana de junio incluida, ya se registraron 642 casos.

Frente a esta problemática, hace 15 años un grupo de especialistas del CONICET CCT Mar del Plata desarrolló un detector automático que puede salvar vidas. A pesar de esto, aún esperan que se pueda aplicar tanto en artefactos en hogares y escuelas como a nivel industrial.

“El disyuntor corta la llama, cierra la llave de gas y da aviso, de forma automática, a la familia, al gasista matriculado y a los bomberos. Es una herramienta de vigilancia constante del sistema donde se puede saber qué concentración de monóxido se está formando y, en función de esto, actúa”, explicó el investigador del CONICET, Miguel Ponce, a la Agencia CTyS-UNLaM.

Según afirmó el experto e integrante del equipo, la ventaja de esta tecnología es que también detecta si los artefactos de calefacción del hogar están comenzando a fallar. “Si el disyuntor marca que hay formación previa de monóxido, aún por debajo del umbral de intoxicación, ya se dispara el aviso para revisar o reparar con un profesional ese equipo”, aseveró el doctor en Ciencia de Materiales.

Ponce trabaja hace 25 años en torno a esta problemática junto a un equipo de especialistas del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (INTEMA-CCT-CONICET).

Artefactos desactualizados

En Argentina, si bien no es obligatoria la instalación de detectores hogareños de monóxido de carbono, muchas familias optan por comprar uno de forma particular. Al ser consultados sobre este tema, desde el equipo de investigación aseguraron a la Agencia CTyS que los aparatos que existen en el mercado sólo son sensores, que únicamente alarman cuando detecta el gas por encima de cierta cifra indicada y en dicho momento dispara una señal sonora. Es decir, no dan avisos previos ni pueden cortar el gas.

“En el mundo, la tecnología aplicada al ámbito gasodoméstico se modernizó con resultados innovadores. En Argentina, hasta el momento, a pesar de las múltiples iniciativas impulsadas, se sigue utilizando la misma tecnología de los años ‘50 ó ‘70”, alertó Ponce.

Junto a colegas y profesionales del INTEMA, Ponce presentó en más de una ocasión proyectos de ley federales y ordenanzas a nivel nacional, provincial y municipal para que los artefactos domésticos tengan este dispositivo incluido desde fábrica.

Según el investigador, “lo que pasa ahora es que el proyecto perdió tiempo parlamentario y, para el Congreso, las muertes por monóxido de carbono ya no significan un problema. Durante dos años estuvo a disposición el desarrollo y la tecnología en Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, pero no tuvo sanción”.

“No pretendemos dinero ni regalías, sólo queremos que se salven vidas”, sentenció el investigador. “La parte tecnológica está resuelta, incluso se puede monitorear una pérdida de monóxido desde el celular con una aplicación -amplió el científico-. Vamos a continuar con los esfuerzos en divulgar el dispositivo y esperar que se pueda volver a tratar en la Legislatura”.

Recomendaciones

Algunas de las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono, son las siguientes:

-Mantener los ambientes bien ventilados

-Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con éstas encendidas. Siempre apagarlas fuera de la casa.

-No usar el horno u hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente.

-No mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor.

-El calefón no debe estar en el baño, ni en espacios cerrados o mal ventilados.

-No encender motores a combustión (grupos electrógenos, motosierras, etc.) en ambientes cerrados, en sótanos o garajes.

Algunos indicios que nos pueden hacer sospechar la presencia de monóxido de carbono en el ambiente:

-Coloración amarilla o anaranjada de la llama de hornallas o estufas

-Aparición de manchas de hollín, tiznado o decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación o alrededor de ellos.