Congreso Provincial de Derechos Humanos desde el sur

El encuentro reunió a referentes nacionales e internacionales, funcionarios provinciales, representantes del Poder Judicial, organizaciones sociales, académicos y ciudadanía en general.

USHUAIA.- Este 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Gobierno realizó el “Primer Congreso Provincial de Derechos Humanos: “Derechos humanos desde el sur: uniendo derechos, tejiendo redes, construyendo comunidad”.

El evento se desarrolló en las instalaciones del IPRA, en Ushuaia, el cual reunió a referentes nacionales e internacionales, funcionarios provinciales, representantes del Poder Judicial, organizaciones sociales, académicos y ciudadanía en general, en un espacio de reflexión, intercambio y construcción colectiva.

En la apertura, Sonia Splausky, secretaria de Derechos Humanos e Igualdad, destacó que este Congreso es posible gracias a “una decisión política que permite generar estos espacios” y afirmó que “no queríamos que quedara simplemente en una jornada. Queremos construir agendas de trabajo entre todos los actores de la sociedad, porque la construcción es colectiva o no es”.

También agradeció la presencia de la Dra. Dora Barrancos, el Dr. Carlos Rozanski, Claudia Domínguez (nieta restituida N° 117), representantes del Poder Judicial, organismos de Derechos Humanos y víctimas del terrorismo de Estado, subrayando que “este espacio es sumamente fundamental para poder construir”.

El exjuez Federal, Carlos Rozanski, reflexionó a su vez sobre los ciclos de avance y retroceso en materia de derechos humanos y advirtió que, si bien Argentina cuenta con una legislación extraordinaria, “el problema no está en que haya leyes, sino que no se están cumpliendo”.

Claudia Domínguez, nieta restituida, compartió por su parte su historia con profunda emoción: “Mi nombre es Claudia Domínguez Castro, puedo hoy decirlo porque sé quién soy, gracias a la lucha de las Abuelas y seguramente a la de ustedes, así que les agradezco”. Relató que fue secuestrada junto a sus padres, Walter Domínguez y Gladys Castro, el 9 de diciembre de 1977, y que recién a los 38 años supo la verdad tras un llamado de la CONADI.

Finalmente, la Dra. Dora Barrancos reflexionó sobre el contexto actual de retroceso en derechos humanos: “No estamos frente sólo a un apagón de los derechos, sino al apagón del concepto mismo de derechos humanos”, sostuvo.

Alertó sobre el ascenso global de las extremas derechas que configuran una “confederación planetaria” con expresiones heterogéneas pero convergentes en su carácter regresivo, patriarcal y distópico.

Destacó la importancia de analizar el rol de figuras femeninas en estos movimientos, como Alice Weidel o Giorgia Meloni, y advirtió sobre los riesgos del desmantelamiento estatal y la entrega de recursos estratégicos.

Barrancos subrayó, además, que este fenómeno no es homogéneo, pero sí profundamente peligroso para las democracias y los avances sociales conquistados.

Palabras de Battaini

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, jueza María del Carmen Battaini, participó de la apertura del congreso denominado “Derechos humanos desde el sur: uniendo derechos, tejiendo redes, construyendo comunidad”.

Battaini subrayó la relevancia de poner en práctica los derechos humanos, más allá de enunciarlos: “Es fundamental trabajar unidos y en red para responder a cada persona que recurre al sistema de justicia en búsqueda de soluciones”, afirmó.

Asimismo, señaló que el trabajo del Poder Judicial implica una autocrítica permanente y destacó el rol de la comunidad como columna vertebral de un verdadero enfoque de derechos.

La titular de la Corte Fueguina dijo que “construir comunidad es construir una unión común entre quienes habitan la provincia. Sin redes, es imposible dar respuestas”. La Magistrada también resaltó la labor de la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”, dirigida por el juez Gonzalo Sagastume, por su fuerte compromiso con la prevención, el reconocimiento y la formación en ejes transversales vinculados a los derechos humanos: “Es desde esa base que podemos garantizar un verdadero acceso a la justicia y a la Justicia”.