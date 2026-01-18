Confirmaron el procesamiento y la prisión preventiva de Enoc Perpetto, acusado de secuestrar y amenazar a su ex pareja

La Cámara de Apelaciones de Río Grande ratificó la imputación por privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas con armas blanca y de fuego a su ex pareja y ordenó que continúe detenido en la Unidad de Detención N°1.

RÍO GRANDE.– La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad confirmó el pasado fin de semana el procesamiento y la prisión preventiva de Enoc Perpetto, acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas calificadas con el uso de un arma blanca y un arma de fuego, en el marco de un grave episodio de violencia de género ocurrido en ocurrido en noviembre del año pasado.

La resolución fue adoptada de manera unánime por los camaristas Julián de Martino y Luciana Gutiérrez, junto al juez civil Pablo Bozzi, quienes ratificaron la decisión del Juzgado de Instrucción y dispusieron la continuidad de la reclusión del imputado en la Unidad de Detención N°1.

Cabe recordar que la defensa del joven, de 18 años, había apelado a fines de 2025 el procesamiento dictado en primera instancia. Sin embargo, el tribunal de alzada consideró que existen elementos suficientes para sostener la imputación y la necesidad de mantener la prisión preventiva.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 24 de noviembre del año pasado, cuando Perpetto habría privado de su libertad a su ex pareja al sacarla por la fuerza de su domicilio en la Margen Sur. Durante el episodio, la habría amenazado con un arma blanca y agredido físicamente, para luego trasladarla en una camioneta hasta su vivienda ubicada en el barrio Las Barrancas.

Se pudo saber que una vez en ese domicilio, el imputado la habría amenazado de muerte y manifestado su intención de matar a la actual pareja de la joven. En ese contexto, le habría apoyado una pistola calibre 9 milímetros en la boca, tras lo cual la víctima logró escapar y pedir auxilio.