Confirmado: La segunda fecha se juega el viernes en la Isla

Pese a las elecciones nacionales del próximo domingo, la continuidad del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol está garantizada por el Consejo Federal quien ha dado a conocer fechas, horarios y árbitros para la segunda fecha.

RIO GRANDE.- Y el viernes a las 16:00 se jugarán los dos juegos en la provincia; el Río Grande Unión Santiago recibirá a Mercantil en el choque de equipos que perdieron en la fecha debut, con el arbitraje de Carlos Lazarte quien tuvo un gran desempeño en el partido inicial, secundado en esta oportunidad por Christian Farieri y Guillermo Cok.

En Ushuaia se jugará el clásico de Camioneros, el local recibirá a su homónimo de Río Grande en la cancha municipal Hugo Lumbreas y será dirigido por Federico Miranda Vega, asistido por Luciano Fabián Machuca y Alejo Gabriel Lamas.

Otra novedad importante para los árbitros de Río Grande es que una tripleta viajará a Río Gallegos para pitar el cotejo entre Unión Petrolero Privado de esa ciudad, ante Independiente de Comandante Luis Piedra Buena, también el viernes a las 16:00; se trata de Julio Mereles quien junto a Diego Marín y Daniel Candia llevarán la bandera de los árbitros de la Liga Oficial de Fútbol.