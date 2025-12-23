Conectividad: Nuevas rutas y más frecuencias



Se incrementó la cantidad de conexiones internacionales y pasajeros en la Argentina en lo que va de 2025.

BUENOS AIRES.- Son 50 nuevas conexiones internacionales y 7 de cabotaje que entre ambas totalizan 57. Las 50 rutas internacionales conectan a la Argentina con ciudades como Quito, Punta Cana, Santiago de Chile, Lima, San Pablo, Florianópolis, Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Asunción.

Además, 15 de ellas conectan el interior del país sin necesidad de pasar por Buenos Aires, lo que permite una mayor conectividad regional.

Durante 2024 y 2025, se iniciaron los vuelos que unen Córdoba con Punta Cana, Salvador de Bahía y Asunción; Rosario con Punta Cana, Río de Janeiro, Florianópolis y Lima; Bariloche con San Pablo y Santiago de Chile; Tucumán con Punta Cana, Jujuy con Asunción; Mendoza y El Calafate con Santiago de Chile; y Salta con Asunción.

Más empresas anunciaron rutas nuevas (Avianca, Arajet, Azul Líneas Aéreas, Paranair, Sky Airlines, Copa Airlines, Domus Airways, entre otras).

Récords históricos en transporte de pasajeros

Entre enero y octubre de 2025, más de 41,5 millones de personas viajaron por los aeropuertos del país, un récord histórico que supera en un 8% el máximo alcanzado en 2019 y en un 13% los números de 2024. Esto confirma la recuperación y el crecimiento sostenido del sector.

El interior del país también fue protagonista de este crecimiento: en octubre, los vuelos internacionales directos sin pasar por Buenos Aires tuvieron un 21% más de pasajeros en comparación con el mismo mes del año pasado, fortaleciendo la conectividad federal.

Además, en todos los meses transcurridos de 2025 se superaron los registros correspondientes a los mismos meses del año anterior.

FUENTE: Argentina.gob.ar