Conductor alcoholizado despistó y terminó sobre un cantero

El siniestro vial ocurrió en el cruce de Magallanes y Lasserre, en Ushuaia. No se registraron personas lesionadas. (Foto archivo)

USHUAIA.– Un vehículo protagonizó un despiste este miércoles a la madrugada y quedó detenido sobre el cantero central ubicado en la intersección de las calles Magallanes y Lasserre de esta ciudad. A pesar del incidente, no se reportaron personas heridas.

El rodado involucrado fue un Chevrolet Celta, cuyo conductor presentaba evidentes signos de ebriedad. Al ser sometido al test de alcoholemia, el resultado arrojó un nivel positivo de 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, el conductor fue detenido en carácter de contraventor por infringir el artículo 120 de la Ley Provincial N.º 1024. El vehículo quedó a disposición de las autoridades competentes.