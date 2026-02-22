Conductor alcoholizado despistó su camioneta en el barrio Dos Banderas

El siniestro vial ocurrió esta mañana en la calle La Cima de Ushuaia. El conductor, único ocupante del vehículo, dio positivo en el test de alcoholemia y quedó vinculado a una causa contravencional.

USHUAIA.– Un conductor fue infraccionado esta mañana luego de protagonizar un despiste en el barrio Dos Banderas, sobre la calle La Cima, en esta ciudad.

El hecho involucró a una camioneta Nissan Frontier, cuyo conductor y único ocupante, César Julián Salva (43), presentaba evidentes signos de intoxicación alcohólica al momento de la intervención policial.

Personal de Tránsito Municipal realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo con una graduación de 1,61 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

En consecuencia, se labró el acta de infracción correspondiente y Salva quedó vinculado a actuaciones contravencionales por infracción al artículo 120 de la Ley Provincial Nº 1024.

