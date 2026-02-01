Conductor alcoholizado colisionó contra una moto y el motociclista fue hospitalizado

El siniestro vial ocurrió anoche en la calle Echelaine al 600 de Río Grande. El test de alcoholemia al automovilista arrojó 1,92 g/l y fue aprehendido por la Policía.

RÍO GRANDE.– Ayer, alrededor de las 23:00 horas, se registró una colisión entre un automóvil y una motocicleta en la calle Echelaine al 600, barrio San Martín de esta ciudad.

El hecho fue protagonizado por un vehículo Renault Clio, conducido por Emanuel Antúnez, de 28 años, y una motocicleta guiada por Patricio Mieri, de 27. Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió diversas lesiones y debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Regional.

Personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia al conductor del rodado mayor, el cual arrojó resultado positivo con 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esta situación, efectivos policiales procedieron a la aprehensión del automovilista.