Conducía presuntamente ebria, chocó un auto estacionado y se dio a la fuga

El siniestro vial ocurrió el sábado en la intersección de 12 de Octubre y Prefectura Naval Argentina de Ushuaia. La conductora fue interceptada minutos después por la Policía. No hubo heridos.

USHUAIA.– Durante la madrugada del sábado, personal policial intervino en un siniestro vial registrado en la intersección de las calles 12 de Octubre y Prefectura Naval Argentina, en esta ciudad.

En el lugar se constató que un automóvil Toyota Corolla, que se encontraba correctamente estacionado y sin ocupantes, había sido colisionado por otro rodado cuyo conductor se retiró del sitio tras el impacto.

Minutos más tarde, efectivos policiales lograron interceptar en la esquina de San Martín y Sarmiento al vehículo involucrado, un Ford Fiesta, conducido por Margarita de Lourdes Garcés (53), quien era la única ocupante.

Según se informó, la mujer presentaba signos compatibles con una posible intoxicación alcohólica. No obstante, no fue posible realizar el test de alcoholemia debido a la falta de colaboración de la conductora.

Personal de Tránsito Municipal labró un acta de infracción por falta de documentación, mientras que Garcés quedó vinculada a actuaciones contravencionales por infracción al artículo 120 de la Ley Provincial Nº1024.

El hecho no dejó personas lesionadas.